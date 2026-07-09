Fenómeno de El Niño: estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el agotamiento por calor

'Cuando aparecen esos síntomas, la presión arterial o la frecuencia cardíaca pueden haberse alterado y las enfermedades crónicas pueden agravarse. Sabemos que nadie puede permanecer todo el día en un ambiente con aire acondicionado. Pero, si una persona sabe que va a exponerse al calor, debe hidratarse antes, durante y después de esa exposición. Además, siempre que sea posible, debe permanecer bajo la sombra o en lugares con mejor ventilación. Las personas con enfermedades crónicas deben procurar reducir el tiempo que permanecen expuestas al calor', agregó el especialista del <b>Minsa</b>.