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Fenómeno de El Niño: estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el agotamiento por calor

Las altas temperaturas por el Fenómeno de El Niño ya se están haciendo notar.
Las altas temperaturas por el Fenómeno de El Niño ya se están haciendo notar. Depositphotos
Por
José Vilar
  • 09/07/2026 15:31
El Ministerio de Salud advirtió que las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño incrementan el riesgo de agotamiento por calor y deshidratación, especialmente entre personas con enfermedades crónicas, e instó a la población a hidratarse antes, durante y después de exponerse al calor

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Los efectos del fenómeno de El Niño no solo tienen un impacto directo en los motores productivos del país. La población también está expuesta a sufrir un cuadro de agotamiento por calor debido a las altas temperaturas que, según el Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá (IMHPA), podrían oscilar entre los 30 y 35 grados Celsius, con una sensación térmica que podría elevarse hasta los 40 grados Celsius.

El coordinador de Emergencias del Ministerio de Salud (Minsa), Vicente Paredes, aclaró en una entrevista con La Estrella de Panamá que, a diferencia del golpe de calor que se registra en países como Francia, España y Alemania, lo que más se observa en Panamá desde hace dos décadas son casos de agotamiento por calor, calambres por calor, deshidratación y el agravamiento de enfermedades crónicas o comorbilidades debido a las altas temperaturas.

En ese sentido, explicó que los pacientes con diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal o problemas cardíacos son más propensos a deshidratarse con facilidad, lo que puede agravar su estado de salud.

Paredes recomendó no esperar a sentir agotamiento, cansancio, debilidad o dolor de cabeza para comenzar a hidratarse.

Las personas mayores, especialmente los que padecen comorbilidades, deberían tener precaución ante las altas temperaturas.
Las personas mayores, especialmente los que padecen comorbilidades, deberían tener precaución ante las altas temperaturas. Depositphotos

“Cuando aparecen esos síntomas, la presión arterial o la frecuencia cardíaca pueden haberse alterado y las enfermedades crónicas pueden agravarse. Sabemos que nadie puede permanecer todo el día en un ambiente con aire acondicionado. Pero, si una persona sabe que va a exponerse al calor, debe hidratarse antes, durante y después de esa exposición. Además, siempre que sea posible, debe permanecer bajo la sombra o en lugares con mejor ventilación. Las personas con enfermedades crónicas deben procurar reducir el tiempo que permanecen expuestas al calor”, agregó el especialista del Minsa.

Al ser consultado sobre la vulnerabilidad de los niños frente a las altas temperaturas, Paredes señaló que, si bien los menores con comorbilidades son más propensos a sufrir las consecuencias del agotamiento por calor, representan una minoría.

“Además, normalmente los niños permanecen en ambientes protegidos, como las escuelas, donde cuentan con abanicos o aire acondicionado. Por eso, quienes más se afectan suelen ser las personas de edad avanzada con enfermedades preexistentes”, recalcó.

Las distintas formas de hidratarse

En cuanto a las alternativas para mantenerse hidratado, Paredes recomendó consumir agua y soluciones con electrolitos. Estas bebidas, especialmente en sus versiones sin azúcar, son fundamentales para prevenir cuadros severos de deshidratación.

“No todas las deshidrataciones son iguales. No es lo mismo deshidratarse por diarrea o vómitos que hacerlo por exposición al sol o por no consumir líquidos. Muchas personas creen que hidratarse significa tomar una soda, una cerveza u otra bebida alcohólica. Sin embargo, las bebidas alcohólicas deshidratan. Lo mismo ocurre con las sodas y los jugos muy azucarados, porque contienen tanta azúcar que el organismo elimina más agua al orinar. Por eso, hidratarse no significa consumir bebidas azucaradas ni alcohol”, advirtió.

La hidratación es esencial para no sufrir un agotamiento por calor.
La hidratación es esencial para no sufrir un agotamiento por calor. Depositphotos

Paredes también instó a la población a no esperar a sentir sed, dolor de cabeza o agotamiento físico para comenzar a hidratarse. Asimismo, recomendó que quienes realicen actividad física al aire libre consuman bebidas con electrolitos antes, durante y después del ejercicio.

“Si sabe que va a salir al aire libre porque debe cumplir con sus actividades cotidianas, debe hidratarse antes, durante y después de la exposición al calor. En estos casos, el agua suele ser suficiente si no se está realizando ejercicio intenso. Lo importante es no esperar a sentirse mal para empezar a hidratarse. La prevención siempre debe comenzar antes de la exposición al calor”, concluyó.

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