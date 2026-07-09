Fenómeno de El Niño: estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el agotamiento por calor

Los efectos del fenómeno de El Niño no solo tienen un impacto directo en los motores productivos del país. La población también está expuesta a sufrir un cuadro de agotamiento por calor debido a las altas temperaturas que, según el Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá (IMHPA), podrían oscilar entre los 30 y 35 grados Celsius, con una sensación térmica que podría elevarse hasta los 40 grados Celsius. El coordinador de Emergencias del Ministerio de Salud (Minsa), Vicente Paredes, aclaró en una entrevista con La Estrella de Panamá que, a diferencia del golpe de calor que se registra en países como Francia, España y Alemania, lo que más se observa en Panamá desde hace dos décadas son casos de agotamiento por calor, calambres por calor, deshidratación y el agravamiento de enfermedades crónicas o comorbilidades debido a las altas temperaturas. En ese sentido, explicó que los pacientes con diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal o problemas cardíacos son más propensos a deshidratarse con facilidad, lo que puede agravar su estado de salud. Paredes recomendó no esperar a sentir agotamiento, cansancio, debilidad o dolor de cabeza para comenzar a hidratarse.

“Cuando aparecen esos síntomas, la presión arterial o la frecuencia cardíaca pueden haberse alterado y las enfermedades crónicas pueden agravarse. Sabemos que nadie puede permanecer todo el día en un ambiente con aire acondicionado. Pero, si una persona sabe que va a exponerse al calor, debe hidratarse antes, durante y después de esa exposición. Además, siempre que sea posible, debe permanecer bajo la sombra o en lugares con mejor ventilación. Las personas con enfermedades crónicas deben procurar reducir el tiempo que permanecen expuestas al calor”, agregó el especialista del Minsa.

Al ser consultado sobre la vulnerabilidad de los niños frente a las altas temperaturas, Paredes señaló que, si bien los menores con comorbilidades son más propensos a sufrir las consecuencias del agotamiento por calor, representan una minoría. “Además, normalmente los niños permanecen en ambientes protegidos, como las escuelas, donde cuentan con abanicos o aire acondicionado. Por eso, quienes más se afectan suelen ser las personas de edad avanzada con enfermedades preexistentes”, recalcó.

Las distintas formas de hidratarse

En cuanto a las alternativas para mantenerse hidratado, Paredes recomendó consumir agua y soluciones con electrolitos. Estas bebidas, especialmente en sus versiones sin azúcar, son fundamentales para prevenir cuadros severos de deshidratación. “No todas las deshidrataciones son iguales. No es lo mismo deshidratarse por diarrea o vómitos que hacerlo por exposición al sol o por no consumir líquidos. Muchas personas creen que hidratarse significa tomar una soda, una cerveza u otra bebida alcohólica. Sin embargo, las bebidas alcohólicas deshidratan. Lo mismo ocurre con las sodas y los jugos muy azucarados, porque contienen tanta azúcar que el organismo elimina más agua al orinar. Por eso, hidratarse no significa consumir bebidas azucaradas ni alcohol”, advirtió.