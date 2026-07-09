Diputado Ernesto Cedeño propone eliminación de privilegios vehiculares en la Asamblea

El diputado y abogado Ernesto Cedeño Alvarado utilizó la coyuntura del segundo debate para reactivar la iniciativa que busca específicamente la derogación del artículo 230 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI). La citada norma concede a cada diputado principal el derecho de importar hasta dos vehículos blindados o de uso personal libres del pago de aranceles y derechos de introducción al país, extendiendo el beneficio de un vehículo exonerado para los diputados suplente. En esta jornada legislativa donde se discutió la modificación a las prerrogativas, se propusieron 11 proyectos de ley para la discusión sobre las reformas al RORI, incluida esta propuesta que pasó sin modificaciones el primer debate, meses atrás.

¿Qué es el RORI y por qué causa controversia?

Para quienes no están familiarizados con la política interna del Legislativo, RORI es el conjunto de leyes e instrucciones que rige el comportamiento, los salarios, las obligaciones y los derechos de los diputados panameños. El artículo No. 230 declara lo que popularmente se conoce como un “privilegio de casta política”. Mientras que cualquier ciudadano común debe pagar altos impuestos de introducción y gravámenes aduaneros al adquirir un automóvil importado, los legisladores han mantenido por décadas la prerrogativa legal de ahorrarse miles de dólares en este concepto. El argumento del diputado Cedeño para reactivar la reforma en el segundo debate apela directamente a la equidad: “Si mi elector paga impuestos de un vehículo, yo también tengo la capacidad de hacerlo, sin más privilegios que él”.

El freno a las reformas