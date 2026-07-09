Diputado Ernesto Cedeño propone eliminación de privilegios vehiculares en la Asamblea

El diputado y abogado<b> <a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno">Ernesto Cedeño Alvarado</a></b> utilizó la coyuntura del segundo debate para reactivar la iniciativa que busca específicamente la derogación del<b> artículo 230</b> del <b><a href="/tag/-/meta/reglamento-interno">Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI). </a></b>La citada norma concede a cada<b> diputado principal</b> el derecho de <b>importar hasta dos vehículos blindados</b> o de uso personal <b>libres del pago de aranceles y derechos de introducción al país</b>, extendiendo el beneficio de un vehículo exonerado para los diputados suplente.En esta jornada legislativa donde se discutió la modificación a las prerrogativas, se propusieron <b>11 proyectos de ley</b> para la discusión sobre las reformas al <b>RORI,</b> incluida esta propuesta que pasó sin modificaciones el primer debate, meses atrás.