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Política

Diputado Ernesto Cedeño propone eliminación de privilegios vehiculares en la Asamblea

Cedeño intervinó ante el pleno de la Asamblea Nacional para defender la eliminación del artículo No. 230 del Reglamento de Régimen Interno.
Cedeño intervinó ante el pleno de la Asamblea Nacional para defender la eliminación del artículo No. 230 del Reglamento de Régimen Interno. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 09/07/2026 15:44
En el pleno se propusieron 11 proyectos de ley para la discusión sobre las reformas al reglamento interno, incluida esta propuesta donde también incluyen otros puntos que otorgan beneficios a los diputados.

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El diputado y abogado Ernesto Cedeño Alvarado utilizó la coyuntura del segundo debate para reactivar la iniciativa que busca específicamente la derogación del artículo 230 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI).

La citada norma concede a cada diputado principal el derecho de importar hasta dos vehículos blindados o de uso personal libres del pago de aranceles y derechos de introducción al país, extendiendo el beneficio de un vehículo exonerado para los diputados suplente.

En esta jornada legislativa donde se discutió la modificación a las prerrogativas, se propusieron 11 proyectos de ley para la discusión sobre las reformas al RORI, incluida esta propuesta que pasó sin modificaciones el primer debate, meses atrás.

¿Qué es el RORI y por qué causa controversia?

Para quienes no están familiarizados con la política interna del Legislativo, RORI es el conjunto de leyes e instrucciones que rige el comportamiento, los salarios, las obligaciones y los derechos de los diputados panameños.

El artículo No. 230 declara lo que popularmente se conoce como un “privilegio de casta política”. Mientras que cualquier ciudadano común debe pagar altos impuestos de introducción y gravámenes aduaneros al adquirir un automóvil importado, los legisladores han mantenido por décadas la prerrogativa legal de ahorrarse miles de dólares en este concepto.

El argumento del diputado Cedeño para reactivar la reforma en el segundo debate apela directamente a la equidad: “Si mi elector paga impuestos de un vehículo, yo también tengo la capacidad de hacerlo, sin más privilegios que él”.

El freno a las reformas

A lo largo de los últimos periodos constitucionales, la Asamblea Nacional ha sido blanco de duras críticas ciudadanas debido a que la mayoría de los intentos de reforma suelen ser “congelados” o ignorados deliberadamente en el primer debate por las comisiones dominadas por las bancadas mayoritarias.

Además de las exoneraciones de autos del artículo No. 230, otras modificaciones estructurales que se han intentado implementar en los últimos debates incluyen:

- Descuento salarial por ausentismo: Propuestas para descontar el día de salario a los diputados que no asistan a las sesiones o a las comisiones de trabajo.

- Votaciones nominales obligatorias: Mecanismos para que cada votación de proyectos de ley deje un registro público e individual con el nombre del diputado y el sentido de su voto, eliminando el método ordinario (a golpe de curul) que impide la auditoría ciudadana.

- Freno al nepotismo y opacidad de planillas: Intentos de prohibir por ley la contratación de familiares dentro de la estructura legislativa y transparentar los fondos asignados a personal de confianza.

Se espera que al final de las discusiones presentadas en segundo debate, el Reglamento Interno pueda dar confianza a la población.

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