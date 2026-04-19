Reglamento Interno de la Asamblea, la disyuntiva de los diputados

La aprobación de las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional no solo corre contra el tiempo ante la proximidad del cierre de las sesiones ordinarias, sino que también dependerá de la voluntad política.

Aunque algunos diputados consideran que las sesiones ordinarias concluirán con la aprobación del documento, otros no son tan optimistas e incluso hay quienes sostienen que “no es la prioridad”.

El proyecto de ley se encuentra en el punto 142 de la agenda del pleno de la Asamblea y, para que entre en debate durante los ocho días que restan de sesiones ordinarias, deberá ubicarse entre los primeros lugares.

Se trata de una decisión que depende de la voluntad política de la Asamblea y que contempla dos alternativas: la primera, que la directiva, presidida por el panameñista Jorge Herrera, lo coloque en el primer punto de la agenda; y la segunda, que un diputado solicite la alteración del orden del día para debatir las reformas, lo cual deberá ser aprobado por la mayoría de los 71 diputados.

Los diputados José Luis Varela, de la bancada panameñista, y Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, se mostraron optimistas en que las reformas superen el segundo y tercer debate durante estas dos últimas semanas de sesiones ordinarias.

En contraste, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, es menos optimista y consideró que “lo ve complicado” que se aprueben ambos debates en este periodo que culmina el próximo jueves 30 de abril. “Ese debate seguro toma una o dos semanas. Y justo ese es el tiempo que queda para que acabe la legislatura”, recalcó.

“Siempre hay chance si hay voluntad. Sé que Jorge (Herrera) quiere”, respondió el diputado Varela.

Al ser consultado sobre la posibilidad de aprobación, Cedeño respondió de forma breve: “Pienso que sí”.

En la bancada del oficialista partido Realizando Metas, el tema se observa con mayor cautela. A la pregunta de si se aprobarán las reformas al Reglamento Interno durante estas dos semanas, el diputado Luis Eduardo Camacho respondió que “no sé, no es mi prioridad”, y agregó que no es quien define la agenda del pleno.

Tras casi dos años desde el inicio del actual quinquenio, la semana pasada la Comisión de Credenciales aprobó en primer debate el documento, luego de modificar las 18 propuestas presentadas por diputados de distintas bancadas.

Las primeras siete propuestas, presentadas al inicio de la primera legislatura del quinquenio, estaban relacionadas con reformas al Reglamento Interno. La Comisión de Credenciales unificó los anteproyectos de ley e introdujo cambios.

Entre los puntos reformados se encuentra el artículo sobre la estructura de personal, que establece que el personal permanente, transitorio, por contrato de servicios profesionales o bajo cualquier otra modalidad deberá publicarse en la página web de la Asamblea Nacional, en cumplimiento de las normas de transparencia.

Las modificaciones también responden a críticas ciudadanas por presuntas “botellas” en la Asamblea, al establecer evaluaciones semestrales al personal que, de no ser aprobadas, constituirían causal de despido.

Además, se responsabiliza a los diputados y diputadas por la asistencia del personal nombrado en sus despachos.

Asimismo, se revisa la estructura de las comisiones legislativas. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos pasaría a denominarse Comisión de Comercio, Turismo e Industria.

Por último, se incorpora un artículo relacionado con el derecho a réplica que impactaría a los diputados. Este establece que un diputado no deberá hacer alusiones personales a otro; de hacerlo, el aludido tendrá derecho a réplica por un tiempo máximo de cinco minutos.