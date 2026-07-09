ATTT ejecuta operativo contra buses y mal parqueados en la 5 de Mayo

La anarquía vial y la invasión de espacios públicos en el centro de la capital provocaron la intervención de las autoridades. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ejecutó una serie de operativos de fiscalización en el sector de la Plaza 5 de Mayo y la Avenida Ancón, dos de los puntos con mayor afluencia de peatones y transporte colectivo de la ciudad.

Durante la jornada, el cuerpo de inspectores de la institución verificó la vigencia de las licencias de conducir de los transportistas, así como la documentación reglamentaria y los implementos mínimos de seguridad exigidos por las normas vigentes. De acuerdo con la entidad, estas revisiones pretenden mitigar los altos índices de siniestralidad en las vías urbanas.

De forma simultánea, en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo y la Avenida Ancón, las autoridades desplegaron la operación denominada “Mal Parqueados”. Esta acción, efectuada en conjunto con la Junta Comunal de Santa Ana, buscó desalojar vehículos estacionados sobre las aceras y zonas prohibidas. Estas infracciones recurrentes obligan a los transeúntes a deambular por el paño vehicular, incrementando el peligro de atropellos.

Pese a la movilización del personal institucional, la ATTT no precisó el balance oficial del operativo. La institución no detalló la cantidad de sanciones impuestas, los buses retenidos o el número de conductores que circulaban fuera de los estándares legales, dejando el resultado en declaraciones de intenciones sobre la recuperación de espacios públicos.

La autoridad de tránsito reiteró que las aceras constituyen áreas de uso exclusivo para los peatones y que estacionar vehículos en ellas infringe de forma directa el Reglamento de Tránsito de la República de Panamá, atentando contra el derecho ciudadano a una movilidad segura.