Pleno de la Asamblea inicia segundo debate del Reglamento Interno

El pleno de la Asamblea Nacional, bajo la nueva legislatura de la presidenta Shirley Castañeda, inició este lunes el segundo debate del proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículo al texto único de la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Interno de la Asamblea.

El Reglamento Interno tiene entre otros objetivos regular los procedimientos, actuaciones y funcionamiento de su organización interna, a fin de que se respeten los principios democráticos de igualidad, autonomía parlamentaria y de separación de poderes.

La ley ha sido reformado en varias ocaciones. La última fue mediante la Ley 143 de 2020. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y las nuevas exigencias del mundo legislativo se impone realizar nuevas reformas para que esta herramienta legal fortalezca las funciones de la Asamblea.

La nueva presidenta, durante su toma de poseción el pasado 1 de julio, había confirmado que el proyecto de reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional continuaría su trámite legislativo.

Indicó que la iniciativa, que incluye propuestas relacionadas con el funcionamiento administrativo del Legislativo, será discutida en segundo debate.

“También está el Reglamento Interno. Se encuentra en segundo debate aquí en el pleno. Es un tema que se va a discutir ordenadamente y con respeto”, señaló.

Sobre la posibilidad de que el proyecto sea aprobado, respondió que la decisión dependerá de la votación de los diputados.

”Depende de los 71 diputados, porque somos los que votamos y decidimos”, dijo.