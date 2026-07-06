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Idaan agilizará compras para la Planta Potabilizadora de Chilibre ante obsolescencia de equipos

El director del Idaan, Antonio Tercero González, junto a su equipo de ingenieros, evalúa las condiciones operativas y el desgaste del primer tren de tratamiento en la planta potabilizadora de Chilibre.
El director del Idaan, Antonio Tercero González, junto a su equipo de ingenieros, evalúa las condiciones operativas y el desgaste del primer tren de tratamiento en la planta potabilizadora de Chilibre. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 06/07/2026 19:08
Tras una inspección técnica este lunes, la entidad informó que este plan de auditorías operativas para fortalecer el suministro de agua se extenderá también a las provincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Colón

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La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, opera bajo un esquema de vulnerabilidad debido al desgaste y la obsolescencia de sus equipos, algunos de los cuales datan de 1975, así lo evidenció este lunes la nueva administración del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Las autoridades enfatizan en que la urgencia de las evaluaciones radica en el impacto social de la planta: Chilibre abastece aproximadamente al 90% de la población de la ciudad de Panamá. Cualquier falla en su engranaje paralizaría las actividades de la capital, lo que ha llevado a la dirección ejecutiva a estructurar un plan de contingencia basado en un diagnóstico técnico heredado de los propios operadores el pasado mes de abril.

Desglose de prioridades por áreas, según las autoridades

El director ejecutivo de la entidad, Antonio Tercero González, junto al subdirector Carlos Manuel Rivera Watson, explicaron que el documento técnico será fragmentado por áreas operativas.

Según los encargados, el objetivo es que cada dirección departamental justifique con celeridad sus necesidades específicas, permitiendo al Idaan coordinar las licitaciones y compras de insumos químicos de forma directa antes de que los niveles de reserva comprometan el proceso de potabilización.

Durante el recorrido por el primer tren de tratamiento (el módulo original de la planta que ya supera la media década de servicio), la jefatura del Idaan admitió que el nivel de deterioro estructural exige una inyección de recursos inmediata.

“Entre todos queremos sacar esta planta adelante. No hacerlo sería imperdonable para esta nueva administración”, declaró Tercero González, reconociendo implícitamente la presión fiscal y operativa que enfrenta la institución.

Plan de auditoría se extiende a las provincias

La inspección en la región metropolitana no es un hecho aislado. El Idaan confirmó que mantiene abiertas auditorías técnicas y operativas similares en otros puntos del interior del país para contener el deterioro de la red nacional:

- Provincias centrales: Se evalúan las capacidades y deficiencias de las plantas potabilizadoras de Capellanía y Natá (Coclé), Rufina Alfaro (Los Santos) y Roberto Reyna (Herrera).

También se da una mirada hacia la provincia de Colón. Las autoridades supervisan la fase final de construcción de la planta de Palmas Bellas, una obra que prevé beneficiar a más de 12,000 residentes de la Costa Abajo colonense y mitigar las históricas protestas por el acceso al agua en la zona.

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