Idaan agilizará compras para la Planta Potabilizadora de Chilibre ante obsolescencia de equipos

La <b>planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre</b>, opera bajo un esquema de vulnerabilidad debido al desgaste y la obsolescencia de sus equipos, algunos de los cuales datan de <b>1975</b>, así lo evidenció este lunes la nueva administración del<a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales"><b> Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</b>.</a>Las autoridades enfatizan en que la urgencia de las evaluaciones radica en el impacto social de la planta: <b>Chilibre abastece aproximadamente al 90% de la población de la ciudad de Panamá.</b> Cualquier falla en su engranaje paralizaría las actividades de la capital, lo que ha llevado a la dirección ejecutiva a estructurar un plan de contingencia basado en un diagnóstico técnico heredado de los propios operadores el pasado mes de abril.