Idaan agilizará compras para la Planta Potabilizadora de Chilibre ante obsolescencia de equipos

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, opera bajo un esquema de vulnerabilidad debido al desgaste y la obsolescencia de sus equipos, algunos de los cuales datan de 1975, así lo evidenció este lunes la nueva administración del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Las autoridades enfatizan en que la urgencia de las evaluaciones radica en el impacto social de la planta: Chilibre abastece aproximadamente al 90% de la población de la ciudad de Panamá. Cualquier falla en su engranaje paralizaría las actividades de la capital, lo que ha llevado a la dirección ejecutiva a estructurar un plan de contingencia basado en un diagnóstico técnico heredado de los propios operadores el pasado mes de abril.

Desglose de prioridades por áreas, según las autoridades

El director ejecutivo de la entidad, Antonio Tercero González, junto al subdirector Carlos Manuel Rivera Watson, explicaron que el documento técnico será fragmentado por áreas operativas. Según los encargados, el objetivo es que cada dirección departamental justifique con celeridad sus necesidades específicas, permitiendo al Idaan coordinar las licitaciones y compras de insumos químicos de forma directa antes de que los niveles de reserva comprometan el proceso de potabilización. Durante el recorrido por el primer tren de tratamiento (el módulo original de la planta que ya supera la media década de servicio), la jefatura del Idaan admitió que el nivel de deterioro estructural exige una inyección de recursos inmediata. “Entre todos queremos sacar esta planta adelante. No hacerlo sería imperdonable para esta nueva administración”, declaró Tercero González, reconociendo implícitamente la presión fiscal y operativa que enfrenta la institución.

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