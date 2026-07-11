Panamá y la ONU abordan la crisis humanitaria en Venezuela y fortalecen cooperación ante desastres

El <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez</a>, sostuvo una reunión con el <b>secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher</b>, para analizar la <b>situación humanitaria en Venezuela</b> y explorar nuevas oportunidades de cooperación en materia de prevención y respuesta ante desastres.En el encuentro, celebrado la noche del viernes 10 de julio, también participó el <b>viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann</b>. Durante la reunión, ambas delegaciones evaluaron la asistencia brindada tras los recientes terremotos ocurridos en Venezuela y las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de respuesta humanitaria.La reunión se desarrolló en representación de los Estados signatarios de los Compromisos Compartidos sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU.Durante el diálogo, Martínez-Acha destacó que, aunque Panamá no ha enfrentado terremotos u otros fenómenos naturales de gran magnitud en los últimos años, el país sí enfrenta desafíos asociados al cambio climático y al fenómeno de El Niño.El canciller señaló que estos eventos pueden afectar el abastecimiento de agua para consumo humano, provocar sequías prolongadas, incrementar el riesgo de incendios forestales y reducir la producción agrícola, por lo que expresó el interés del Gobierno en fortalecer las capacidades nacionales de preparación y respuesta ante emergencias.Como parte de esa estrategia, Martínez-Acha invitó a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a participar con una presentación durante la reunión regional de ministros de Defensa que Panamá albergará en octubre próximo.En la reunión también participaron la directora de Organismos y Conferencias Internacionales de la Cancillería, María Eugenia Pino; la jefa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de OCHA en Panamá, Shelley Cheatham; y Rafael Sacal, jefe de gabinete de la oficina del secretario general adjunto de la ONU.