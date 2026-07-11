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Panamá y la ONU abordan la crisis humanitaria en Venezuela y fortalecen cooperación ante desastres

El canciller señaló que estos eventos pueden afectar el abastecimiento de agua para consumo humano.
El canciller señaló que estos eventos pueden afectar el abastecimiento de agua para consumo humano. Cedida
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Leiny Pérez
  • 11/07/2026 11:08
El canciller Javier Martínez-Acha se reunió con el coordinador de Socorro de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, para analizar la situación humanitaria en Venezuela.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, para analizar la situación humanitaria en Venezuela y explorar nuevas oportunidades de cooperación en materia de prevención y respuesta ante desastres.

En el encuentro, celebrado la noche del viernes 10 de julio, también participó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann. Durante la reunión, ambas delegaciones evaluaron la asistencia brindada tras los recientes terremotos ocurridos en Venezuela y las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de respuesta humanitaria.

La reunión se desarrolló en representación de los Estados signatarios de los Compromisos Compartidos sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante el diálogo, Martínez-Acha destacó que, aunque Panamá no ha enfrentado terremotos u otros fenómenos naturales de gran magnitud en los últimos años, el país sí enfrenta desafíos asociados al cambio climático y al fenómeno de El Niño.

El canciller señaló que estos eventos pueden afectar el abastecimiento de agua para consumo humano, provocar sequías prolongadas, incrementar el riesgo de incendios forestales y reducir la producción agrícola, por lo que expresó el interés del Gobierno en fortalecer las capacidades nacionales de preparación y respuesta ante emergencias.

Como parte de esa estrategia, Martínez-Acha invitó a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a participar con una presentación durante la reunión regional de ministros de Defensa que Panamá albergará en octubre próximo.

En la reunión también participaron la directora de Organismos y Conferencias Internacionales de la Cancillería, María Eugenia Pino; la jefa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de OCHA en Panamá, Shelley Cheatham; y Rafael Sacal, jefe de gabinete de la oficina del secretario general adjunto de la ONU.

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