Panamá y la ONU abordan la crisis humanitaria en Venezuela y fortalecen cooperación ante desastres

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, para analizar la situación humanitaria en Venezuela y explorar nuevas oportunidades de cooperación en materia de prevención y respuesta ante desastres.

En el encuentro, celebrado la noche del viernes 10 de julio, también participó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann. Durante la reunión, ambas delegaciones evaluaron la asistencia brindada tras los recientes terremotos ocurridos en Venezuela y las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de respuesta humanitaria.

La reunión se desarrolló en representación de los Estados signatarios de los Compromisos Compartidos sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante el diálogo, Martínez-Acha destacó que, aunque Panamá no ha enfrentado terremotos u otros fenómenos naturales de gran magnitud en los últimos años, el país sí enfrenta desafíos asociados al cambio climático y al fenómeno de El Niño.

El canciller señaló que estos eventos pueden afectar el abastecimiento de agua para consumo humano, provocar sequías prolongadas, incrementar el riesgo de incendios forestales y reducir la producción agrícola, por lo que expresó el interés del Gobierno en fortalecer las capacidades nacionales de preparación y respuesta ante emergencias.

Como parte de esa estrategia, Martínez-Acha invitó a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a participar con una presentación durante la reunión regional de ministros de Defensa que Panamá albergará en octubre próximo.

En la reunión también participaron la directora de Organismos y Conferencias Internacionales de la Cancillería, María Eugenia Pino; la jefa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de OCHA en Panamá, Shelley Cheatham; y Rafael Sacal, jefe de gabinete de la oficina del secretario general adjunto de la ONU.