ONU solicita 296 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela tras los terremotos

La <b>Organización de las Naciones Unidas (ONU)</b> lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar <b>296 millones de dólares</b> destinados a atender las necesidades más apremiantes de <b>Venezuela </b>tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, una tragedia que deja más de <b>3.600 fallecidos</b>, miles de heridos y decenas de miles de personas sin hogar.El secretario general adjunto de la <b>ONU </b>para <b>Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher</b>, informó que el plan busca asistir a <b>1,3 millones de personas</b> durante los próximos seis meses, mientras el país enfrenta una de las peores catástrofes naturales registradas en <b>América Latina</b>.'Tenemos un plan claro. <b>Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas durante un período de seis meses</b>', afirmó <b>Fletcher </b>durante una reunión virtual organizada por la <b>Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)</b>, en la que participaron autoridades venezolanas.El funcionario agradeció además las contribuciones realizadas hasta el momento por distintos países y organizaciones internacionales.