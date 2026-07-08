ONU solicita 296 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela tras los terremotos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender las necesidades más apremiantes de Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, una tragedia que deja más de 3.600 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de personas sin hogar. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher, informó que el plan busca asistir a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses, mientras el país enfrenta una de las peores catástrofes naturales registradas en América Latina. ”Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas durante un período de seis meses”, afirmó Fletcher durante una reunión virtual organizada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en la que participaron autoridades venezolanas. El funcionario agradeció además las contribuciones realizadas hasta el momento por distintos países y organizaciones internacionales.

Crisis humanitaria se agrava

El nuevo llamamiento se suma al plan humanitario para Venezuela anunciado por Naciones Unidas a comienzos de este año, que contemplaba una financiación de 632 millones de dólares para asistir a una población que ya enfrentaba una compleja situación humanitaria antes del desastre. De acuerdo con la ONU, cerca de ocho millones de venezolanos necesitaban ayuda incluso antes de los terremotos. Hasta días previos al sismo, ese programa apenas había recibido 115 millones de dólares. Sin embargo, tras la tragedia, nuevas contribuciones elevaron la financiación disponible hasta aproximadamente 300 millones de dólares. Aun así, Fletcher advirtió que todavía existe un déficit cercano a 627 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes de la población afectada.

Venezuela pide liberar activos congelados

Durante la misma reunión, el canciller venezolano, Yván Gil, solicitó a la comunidad internacional desbloquear los recursos financieros del Estado venezolano que permanecen congelados en distintos países debido a las sanciones internacionales. Según el funcionario, esos fondos podrían utilizarse para acelerar las labores de reconstrucción. ”Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela para iniciar un plan de liberación y poder utilizarlos en la recuperación”, expresó. Gil sostuvo que el país mantiene cuentas estatales congeladas en el extranjero como consecuencia de sanciones que calificó de “ilegales”. La ONU estima que los daños ocasionados por los terremotos ascienden a aproximadamente 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. Entre las infraestructuras afectadas también figura el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, que permanece cerrado para vuelos comerciales debido a los daños sufridos.

La búsqueda de sobrevivientes llega a su fin

Dos semanas después de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, la mayoría de los equipos internacionales de rescate concluyó las operaciones de búsqueda de sobrevivientes. Ahora, las labores se concentran principalmente en la recuperación de cuerpos entre los escombros. El Gobierno venezolano actualizó este martes el balance oficial a 3.685 personas fallecidas, alrededor de 17.000 heridas y casi 18.000 damnificadas, la mayoría en el estado de La Guaira. En sectores como Caraballeda, numerosas familias continúan dependiendo de la ayuda humanitaria para conseguir alimentos y agua potable, mientras otras permanecen junto a los edificios colapsados con la esperanza de recuperar a sus seres queridos.

Esperanza entre los escombros