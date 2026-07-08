Operación Pandora: 16 aprehendidos por presunto fraude fiscal de $40 millones contra el Estado

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron este miércoles 8 de julio la operación Pandora, que permitió la aprehensión de 16 personas, entre ellas nueve funcionarios públicos, un exfuncionario y seis particulares, por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude fiscal y otros delitos contra la administración pública.

Las capturas se realizaron mediante más de 25 allanamientos simultáneos ejecutados en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

De acuerdo con las investigaciones, que iniciaron en 2025, la presunta organización criminal estaba integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares que habrían realizado cesiones ilegales de créditos fiscales, ocasionando una lesión patrimonial estimada en 40 millones de dólares.

Las autoridades indicaron que los investigados enfrentan señalamientos por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.