Operación Pandora: 16 aprehendidos por presunto fraude fiscal de $40 millones contra el Estado

<a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">Durante la conferencia de prensa, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández</a>, evitó ofrecer mayores detalles sobre el caso al señalar que el expediente permanece bajo reserva judicial.<i>'En función del principio de presunción de inocencia, del debido proceso y además por ley, no puedo brindar información sobre este caso porque ya se encuentra en la esfera de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada y mantiene reserva'</i>, manifestó.Las autoridades explicaron que la operación Pandora forma parte de una serie de acciones dirigidas a combatir redes delictivas vinculadas con delitos económicos y contra la administración pública.Asimismo, señalaron que la investigación continúa y no descartan nuevas diligencias o aprehensiones conforme avance el proceso penal.De acuerdo con información suministrada durante el operativo, la presunta organización habría eliminado cuentas millonarias de contribuyentes mediante mecanismos irregulares, ocasionando un perjuicio económico al Estado panameño estimado en <b>40 millones de dólares.</b>