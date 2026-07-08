Operación Pandora: 23 allanamientos por presunta manipulación de sistema en la Dirección General de Ingresos

Funcionarios de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada realizaron este miércoles 8 de julio la operación Pandora, una investigación dirigida a desarticular una presunta organización criminal integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), señalada de manipular el sistema tributario E-Tax para obtener beneficios económicos ilícitos.

En la diligencia de este miércoles también participó el procurador general de la Nación, Luis Gómez.

De acuerdo con la información oficial, la red presuntamente eliminaba del sistema las cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían realizado sus pagos al fisco.

Como consecuencia, esos montos quedaban registrados como pagos no aplicados, permitiendo que posteriormente fueran comercializados por su valor real a una entidad crediticia establecida en Panamá.

Como parte de la operación, el Ministerio Público desarrolla 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

Durante los operativos, las autoridades han recuperado equipos tecnológicos y documentación que guardaría relación con la investigación y que será sometida a análisis como parte de las pesquisas.

La Fiscalía informó, además, que la investigación involucra aproximadamente a 19 personas, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión por su presunta vinculación con esta estructura delictiva.