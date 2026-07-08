Operación Triunfo debuta en Estados Unidos con Erika Ender al frente de la academia

La versión estadounidense de Operación Triunfo (OT) debutó finalmente en las pantallas de Telemundo con la Gala 0, en la que fueron presentados los 20 jóvenes artistas que competirán por convertirse en el ganador de este reconocido certamen musical, que vio la luz por primera vez en Televisión Española a inicios de la década de los 2000. Los participantes —procedentes de Puerto Rico, México, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, Argentina, España y de los propios Estados Unidos— recibirán la formación y asesoría de la academia de Operación Triunfo, dirigida por la cantante y compositora panameña Erika Ender. El equipo docente también está integrado por Jorge Romano, David Cabrera, Laura Flores, Laura Kalop, Soler de la Prada y Paola Vargas. Ender expresó su entusiasmo por comenzar a trabajar con los concursantes. “Aquí hay un hermoso ramillete de almas buenas esperándolos con los brazos abiertos, como una familia, para compartir las experiencias que tuvimos a lo largo de nuestras vidas. Esperamos que puedan encontrar la mejor versión de sí en esta academia. Estamos felices y ansiosos de abrazarlos, de escucharlos, de impulsarlos y de aconsejarlos. Cuenten con nosotros en todo lo que necesiten”, afirmó durante la transmisión inaugural de Operación Triunfo Estados Unidos.

Por su parte, Laura Flores, quien estará a cargo del área de interpretación, invitó a los participantes a mantener una actitud abierta al aprendizaje. ”Todos los que estamos aquí sentados tenemos una experiencia y un camino recorrido. Nosotros somos las herramientas para que ustedes salgan adelante. Nuestra experiencia está al servicio de cada uno de los participantes y queremos que nos escuchen, porque nuestra misión es ayudarlos, no juzgarlos”, señaló.

David Bisbal, Ximena Sariñana y Ana Bárbara integran el jurado

El jurado de Operación Triunfo Estados Unidos estará conformado por el cantante español David Bisbal y las artistas mexicanas Ximena Sariñana y Ana Bárbara. Bisbal animó a los aspirantes a aprovechar el concurso para expresar “lo que sienten dentro”, mientras que Sariñana destacó la autenticidad y la originalidad como elementos fundamentales para construir una carrera artística. Ana Bárbara, por su parte, añadió que el artista de hoy debe ser “genuino e inolvidable”. Durante la Gala 0, varias presentaciones captaron la atención del público. Entre ellas sobresalió la interpretación de Daniel, quien versionó el clásico de Franco De Vita, ’Tú de qué vas’.

Karol Wilson representará a Panamá en Operación Triunfo Estados Unidos