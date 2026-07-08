Operación Triunfo debuta en Estados Unidos con Erika Ender al frente de la academia

La versión estadounidense de <b>Operación Triunfo (OT)</b> debutó finalmente en las pantallas de <b>Telemundo</b> con la <b>Gala 0</b>, en la que fueron presentados los 20 jóvenes artistas que competirán por convertirse en el ganador de este reconocido certamen musical, que vio la luz por primera vez en <b>Televisión Española</b> a inicios de la década de los 2000.Los participantes —procedentes de <b>Puerto Rico</b>, <b>México</b>, <b>República Dominicana</b>, <b>Venezuela</b>, <b>Colombia</b>, <b>Panamá</b>, <b>Argentina</b>, <b>España</b> y de los propios <b>Estados Unidos</b>— recibirán la formación y asesoría de la academia de <b>Operación Triunfo</b>, dirigida por la cantante y compositora panameña <b><a href="/tag/-/meta/erika-ender">Erika Ender</a></b>. El equipo docente también está integrado por <b>Jorge Romano</b>, <b>David Cabrera</b>, <b>Laura Flores</b>, <b>Laura Kalop</b>, <b>Soler de la Prada</b> y <b>Paola Vargas</b>.Ender expresó su entusiasmo por comenzar a trabajar con los concursantes. 'Aquí hay un hermoso ramillete de almas buenas esperándolos con los brazos abiertos, como una familia, para compartir las experiencias que tuvimos a lo largo de nuestras vidas. Esperamos que puedan encontrar la mejor versión de sí en esta academia. Estamos felices y ansiosos de abrazarlos, de escucharlos, de impulsarlos y de aconsejarlos. Cuenten con nosotros en todo lo que necesiten', afirmó durante la transmisión inaugural de <b>Operación Triunfo Estados Unidos</b>.