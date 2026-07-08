Gobierno consultará a comunidades cercanas a Cobre Panamá antes de entregar informe a Mulino

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dijo este miércoles 8 de julio que la próxima semana los ministros Juan Carlos Navarro, de Ambiente, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, presentarán un nuevo avance del informe que elaboran sobre el futuro de la mina de Cobre Panamá.

El presidente José Raúl Mulino reveló este 4 de junio que se conformó un equipo interinstitucional que tendrá la tarea de analizar la situación de la mina y elaborar un informe técnico que sirva de base para futuras decisiones sobre el proyecto.

De acuerdo con Mulino, este equipo está encabezado por Moltó y con la participación de Chapman y Navarro.

Según Mulino, la iniciativa incorporará además las opiniones de especialistas en áreas jurídicas, técnicas, económicas y medioambientales, con el objetivo de contar con una evaluación integral del tema.

El jefe del Ejecutivo indicó que el análisis de la situación minera seguirá una metodología similar a la utilizada recientemente por el Gobierno en la evaluación del sistema portuario nacional.

“Creo que la próxima semana vamos a tener otro reporte de avance por parte de los ministros”, señaló Moltó este 8 de julio al ser consultado sobre el estado de los análisis que servirán de base para que Mulino tome una decisión sobre el proyecto minero.

El titular del Ministerio de Comercio e Industrias explicó que cada institución continúa evaluando los aspectos que le corresponden dentro del informe interinstitucional.

“Estamos, como dijimos anteriormente, evaluando cada una de las áreas que nos competen dentro del informe. Obviamente, el ministro Navarro revisa la parte ambiental, el ministro Chapman la parte financiera y económica, mientras que desde el Ministerio de Comercio e Industrias analizamos la derrama económica y la generación de empleo para las áreas”, indicó.

Moltó reveló que el Ejecutivo ya inició reuniones con las autoridades locales de las comunidades vinculadas al proyecto minero para incorporar sus opiniones al informe.

Según explicó, el martes sostuvieron un encuentro con los alcaldes de los distritos de La Pintada, Donoso y Omar Torrijos, así como con los presidentes de los respectivos concejos municipales.

“Tuvimos una primera reunión cara a cara con los tres alcaldes y los presidentes de los consejos municipales para escuchar, de primera voz, cómo se sienten respecto a este tema como representantes de esas poblaciones”, manifestó.

El ministro destacó que conocer la posición de las comunidades es un elemento clave para la elaboración del documento que será entregado al mandatario.

“Definitivamente escucharlos para nosotros fue vital y de suma importancia, porque es parte de la información y de los insumos que vamos a ir teniendo”, afirmó.

Moltó aseguró que esta ronda de reuniones apenas comienza y que el Gobierno continuará visitando las comunidades relacionadas con el proyecto minero.