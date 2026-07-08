Trump arremete contra la OTAN, critica a España y reaviva su interés por controlar Groenlandia

<b>Trump </b>también volvió a insistir en su interés por <b>Groenlandia</b>, un territorio autónomo perteneciente al <b>Reino de Dinamarca</b> que considera estratégico para la seguridad estadounidense y para la presencia militar en el <b>Ártico</b>.Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la primera ministra danesa, <b>Mette Frederiksen</b>, quien reiteró que la isla 'no está en venta' y recordó que <b>Groenlandia</b> forma parte del territorio soberano de <b>Dinamarca</b>.<b>'Esperamos que todos los aliados respeten el derecho del pueblo groenlandés y nuestra integridad territorial', afirmó.</b>El presidente francés, <b>Emmanuel Macron</b>, respaldó públicamente a <b>Dinamarca </b>y recordó que los países miembros de la <b>OTAN </b>mantienen un compromiso de solidaridad mutua, mientras que la primera ministra de <b>Islandia</b>, <b>Kristrún Frostadóttir</b>, subrayó que corresponde exclusivamente a los groenlandeses decidir su futuro.