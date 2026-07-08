Trump arremete contra la OTAN, critica a España y reaviva su interés por controlar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este miércoles la tensión durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, al lanzar duras críticas contra varios aliados europeos, cuestionar el respaldo recibido en su ofensiva militar contra Irán y volver a insistir en que Washington necesita controlar Groenlandia. Antes del inicio de la reunión con los demás líderes de la Alianza Atlántica, Trump calificó de “inútiles” a algunos socios europeos por no respaldar la campaña militar estadounidense contra Irán, arremetió contra España y aseguró que Groenlandia sigue siendo un territorio estratégico para los intereses de Estados Unidos. ”Necesitamos la isla”, afirmó el mandatario, quien incluso lamentó que Estados Unidos hubiera dejado de controlar ese territorio en el pasado.

España y Europa, en el centro de las críticas

Uno de los principales blancos de Trump fue España. El presidente estadounidense calificó al país como una “causa perdida” y cuestionó su decisión de no respaldar el compromiso de destinar el 5 % del producto interno bruto al gasto en defensa, además de negarse a facilitar el uso de bases militares estadounidenses para las operaciones contra Irán. También expresó su descontento con otros aliados europeos, entre ellos Alemania e Italia, a quienes reprochó la falta de apoyo político durante la reciente escalada militar en Oriente Medio. Incluso llegó a sugerir que podría romper relaciones comerciales con España, aunque ese escenario resulta complejo debido a que el país forma parte de la Unión Europea y del mercado único comunitario.

Un tono diferente dentro de la cumbre

Pese a las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación, varias fuentes señalaron que Trump adoptó una postura mucho más moderada durante la reunión privada con los otros 31 líderes de la OTAN. Según esas versiones, el mandatario evitó abordar el tema de Groenlandia frente a sus aliados y redujo considerablemente el tono de sus críticas. Al finalizar la cumbre, Trump calificó el encuentro como “magnífico”, aseguró que encontró un ambiente de unidad y afirmó que la reunión fue un éxito. ”Había mucho amor en la sala”, declaró durante su conferencia de prensa de cierre.

Persisten las diferencias por Irán

Buena parte del malestar expresado por Trump se relaciona con la falta de respaldo que, a su juicio, recibió Estados Unidos durante la ofensiva militar contra Irán. El mandatario reiteró que algunos aliados se negaron a apoyar las operaciones estadounidenses contra Teherán, a pesar de que el conflicto se desarrolla fuera del ámbito de actuación de la OTAN. Sus declaraciones coincidieron con el anuncio de que considera terminado el alto el fuego alcanzado con Irán y con la advertencia de que podrían producirse nuevos ataques militares.

Amenazas sobre Groenlandia

Trump también volvió a insistir en su interés por Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca que considera estratégico para la seguridad estadounidense y para la presencia militar en el Ártico. Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien reiteró que la isla “no está en venta” y recordó que Groenlandia forma parte del territorio soberano de Dinamarca. ”Esperamos que todos los aliados respeten el derecho del pueblo groenlandés y nuestra integridad territorial”, afirmó. El presidente francés, Emmanuel Macron, respaldó públicamente a Dinamarca y recordó que los países miembros de la OTAN mantienen un compromiso de solidaridad mutua, mientras que la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, subrayó que corresponde exclusivamente a los groenlandeses decidir su futuro.

Rutte busca contener las tensiones

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó rebajar el impacto de las declaraciones del presidente estadounidense y aseguró que Washington continúa plenamente comprometido con la Alianza. Rutte destacó además que Estados Unidos sigue desempeñando un papel fundamental dentro de la organización y defendió las presiones de Trump para aumentar el gasto militar entre los países miembros. Asimismo, consideró legítimas las preocupaciones estadounidenses sobre la seguridad del Ártico y confirmó que continúan las conversaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia sobre una mayor cooperación militar en la región.

Una cumbre marcada por la incertidumbre