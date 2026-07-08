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Agroferias del IMA este viernes 10 de julio: conoce los puntos de venta

El IMA publica el listado de agroferias para este viernes 10 de julio
El IMA publica el listado de agroferias para este viernes 10 de julio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/07/2026 15:36
El IMA habilitará varios puntos de venta durante las agroferias de este 10 de julio para ofrecer productos a precios accesibles.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 10 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del viernes 10 de julio

Para el viernes 10 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas en el distrito de San Félix.

-Coclé: Casa local de El Copé en el distrito de Olá.

-Herrera: Junta comunal de El Toro en el distrito de Las Minas.

-Veraguas: Cancha techada de Peña en el distrito de Santiago y la cancha techada de Cerro Plata en el distrito de Cañazas.

-Darién: Cancha techada de La Palma en el distrito de Chepigana.

-Panamá Oeste: Iglesia de San Pancracio en Arraiján cabecera.

-Colón: Cuadro del corregimiento de La Encantada en el distrito de Chagres.

-Panamá: Antigua piquera de buses ubicada en Calle 6ta de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco en el distrito de Panamá.

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