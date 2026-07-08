Agroferias del IMA este viernes 10 de julio: conoce los puntos de venta

Para el viernes 10 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas en el distrito de San Félix.<b>-Coclé: </b>Casa local de El Copé en el distrito de Olá.<b>-Herrera: </b>Junta comunal de El Toro en el distrito de Las Minas.<b>-Veraguas: </b>Cancha techada de Peña en el distrito de Santiago y la cancha techada de Cerro Plata en el distrito de Cañazas.<b>-Darién: </b>Cancha techada de La Palma en el distrito de Chepigana.<b>-Panamá Oeste: </b>Iglesia de San Pancracio en Arraiján cabecera.<b>-Colón:</b> Cuadro del corregimiento de La Encantada en el distrito de Chagres.<b>-Panamá:</b> Antigua piquera de buses ubicada en Calle 6ta de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco en el distrito de Panamá.