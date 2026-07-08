Ejecutivo veta proyecto de Benicio Robinson que modificaba la protección de arrecifes coralinos

El Ejecutivo sostiene que la principal modificación propuesta consiste en eliminar la prohibición general que actualmente impide realizar construcciones, modificaciones u otras actividades sobre los ecosistemas de pastos marinos y sustituirla por un régimen de autorizaciones administrado por el Ministerio de Ambiente.<b>Según el documento, la Ley 304 de 2022 establece una protección integral para los arrecifes coralinos</b>, los pastos marinos y los ecosistemas asociados. Sin embargo, el proyecto reemplaza esa prohibición, en el caso de los pastos marinos, por un sistema de regulación administrativa, lo que, a juicio del Gobierno, representa una reducción del nivel de protección ambiental.La nota presidencial también cuestiona la incorporación de un nuevo artículo 12-A, que prohíbe únicamente las actividades que ocasionen daño directo a los arrecifes coralinos o que puedan causar daños irreversibles a su salud ecosistémica.Para el Ejecutivo, esa redacción deja fuera una referencia expresa a los ecosistemas asociados, como manglares, humedales costeros, albinas y pastos marinos, pese a que la legislación vigente reconoce la estrecha relación ecológica entre todos estos ambientes.Además, advierte que el concepto de 'daño directo' no está definido en la ley, lo que podría generar interpretaciones restrictivas y dificultar la prevención de impactos indirectos o acumulativos sobre ecosistemas altamente vulnerables.