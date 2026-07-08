Diputado suplente Ricardo Valencia niega conflicto de interés por defender a acusado en la operación Fisher

Ricardo Valencia, diputado suplente de la oficialista Shirley Castañedas y abogado de Jorge Luis General, imputado en la operación Fisher y señalado por el Ministerio Público de presuntamente liderar una organización criminal vinculada al Clan del Golfo, defendió este miércoles 8 de julio la presunción de inocencia de su defendido y respondió sobre un posible conflicto de interés con su rol de diputado suplente.

”Me siento orgulloso de representar a todos mis clientes, porque estoy garantizando que se respeten sus garantías fundamentales, garantías constitucionales y legales procesales dentro de un proceso. Los abogados no nos dedica a defender delitos, nos dedicamos a defender el Derecho en su máxima expresión y eso es lo que hemos hecho y haremos”, declaró Valencia.

El caso de la operación Fisher se encuentra en etapa de presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales.Valencia fue crítico de cómo se ha extendido el proceso.

”Se lleva un año y un mes de juicio seguido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todos los días durante un año y un mes”, apuntó.

“Estoy seguro de que se va a garantizar el debido proceso en esta causa y que se va a determinar el nivel de responsabilidad o no responsabilidad de cada una de las personas que están investigadas”, detalló.Valencia aclaró que es el abogado principal de algunos de los imputados, mas no de todos.

”Estoy seguro de que todos los abogados que estamos dentro de ese proceso estamos conscientes de que se ha llevado el proceso algunas veces de manera cuestionada, violentando ciertos principios y conceptos constitucionales y legales procesales, pero eso lo vamos a ver al término”, concluyó.

Sobre un posible conflicto de interés al considerar su posición como diputado, negó que esta tenga efecto en los procesos.

”Nosotros hemos visto casos de violencia doméstica y estafas y les prometo que mi posición como diputado de la República de Panamá no va a afectar de ninguna manera la decisión de los jueces”, aseguró.

”Estoy seguro de que ellos, los magistrados, los tribunales superiores, los magistrados de juicio, los fiscales de circuito, los fiscales de alguna especialidad, no van a contemplar de que uno sea diputado, porque primero, yo no tengo influencias políticas de ninguna clase con nadie, ni en este gobierno ni del gobierno anterior”, dijo Valencia.