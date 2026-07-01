Luis Duke afirma que el Ejecutivo aseguró los votos para Shirley Castañedas

A pocas horas de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, el diputado independiente, Luis Duke, aseguró que la próxima legislatura debe enfocarse en combatir la corrupción y fortalecer la independencia del Órgano Legislativo.

El diputado hizo un llamado directo a quienes han incurrido en actos irregulares y sostuvo que la ciudadanía exige resultados concretos en materia de transparencia.

“Un mensaje directo para los corruptos: ya basta. Panamá está cansado de la corrupción. Nosotros necesitamos avanzar y ese será uno de los principales objetivos de esta nueva legislatura”, manifestó.

Duke reconoció que, a su juicio, durante los dos primeros años del actual período legislativo no se registraron avances suficientes en la lucha contra la corrupción, por lo que consideró que ese tema deberá ocupar un lugar prioritario en la agenda del Parlamento.

En cuanto a la elección de la presidencia de la Asamblea, confirmó que la bancada Vamos mantendrá su respaldo a la candidatura de Grace Hernández.

Explicó que el objetivo es impulsar una Asamblea que ejerza un verdadero control sobre los demás órganos del Estado.

“Necesitamos una Asamblea verdaderamente independiente, que haga el contrapeso y que no sea una extensión más del Ejecutivo”, afirmó.

Consultado sobre la candidatura de Shirley Castañedas, Duke señaló que las acciones del Gobierno reflejan un respaldo directo a esa aspiración.

“Las señales que nos ha dado el presidente de la República han sido claras. La elección pasada salió sorprendido; ahora se aseguró él mismo de conseguir los votos para su candidata”, sostuvo.

El diputado explicó que, durante los últimos días, su bancada ha sostenido conversaciones con distintos grupos políticos en busca de respaldos para la nómina encabezada por Hernández.

“Nosotros hemos conversado con todas las bancadas. Lo importante es dialogar. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que apoyen esta candidatura y podamos presentar una Asamblea diferente a la ciudadanía”, indicó.

Duke también dijo haber escuchado versiones sobre posibles abstenciones dentro de algunas bancadas, aunque insistió en que mantiene la expectativa de que más diputados respalden la propuesta impulsada por Vamos.

“Lo más importante es construir una Asamblea que responda a la ciudadanía, luche contra la corrupción, sea transparente y, sobre todo, independiente”, expresó.

Al referirse a la instalación de la nueva legislatura, recordó las largas negociaciones que retrasaron la elección de la junta directiva el año pasado y manifestó que espera que esa situación no vuelva a repetirse.

“Eso fue una pena, fue un ridículo. No puede volver a pasar”, afirmó.

Sobre la posición que asumirán diputados que anteriormente pertenecieron a Vamos, entre ellos Neftalí Zamora y Carlos Aldaña, Duke evitó hacer pronósticos.

“Sus votos van a hablar por ellos. Cuando voten, la ciudadanía entenderá realmente a quiénes siguen apoyando”, concluyó.

La Asamblea Nacional elegirá este miércoles 1 de julio a la junta directiva que dirigirá el Legislativo durante el período 2026-2027.

Entre las principales candidaturas figuran Shirley Castañedas, de Realizando Metas, y Grace Hernández, respaldada por las bancadas de Vamos y el Movimiento Otro Camino (MOCA).