Colombia eleva a 294 los muertos por el terremoto de magnitud 7.4

El número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado lunes ascendió este sábado, 15 de agosto, a 294, seis más que en el último balance conocido el viernes. Mientras, la cifra de desaparecidos aumentó hasta 320, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de ese país, de acuerdo con la agencia EFE.

La cifra de heridos también se elevó hasta los 3.935, mientras que los equipos de emergencia han logrado rescatar a 353 personas. En total, el desastre ha afectado a 54.008 familias, equivalentes a 115.461 personas, en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

Uno de los principales impactos se registra en las viviendas. El número de inmuebles completamente destruidos pasó de 12.504 a 14.493, mientras que otros 81.506 presentan daños. Además, 66 edificios han colapsado, principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente.

Los daños se extienden también a infraestructuras esenciales. Según el balance de la UNGRD, resultaron afectados 241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios. También se contabilizan daños en 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Las labores de emergencia han permitido, además, rescatar a 188 animales, mientras que otros 578 se han visto afectados por el seísmo.

El sismo del pasado 10 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), es el más fuerte registrado en el país en lo que va de siglo.

El epicentro se situó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en la región del Pacífico, aunque los efectos del temblor alcanzaron también a Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

La actividad sísmica ha continuado tras el terremoto principal. Hasta la noche del viernes, el SGC había registrado 256 réplicas, 17 de ellas con una magnitud superior a 3,0 y dos por encima de 4,0.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate y atención a los damnificados, mientras continúan las labores de evaluación de daños y búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas.