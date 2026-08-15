Panamá refuerza coordinación de inteligencia ante nuevas modalidades del narcotráfico

El Ministerio de Seguridad Pública reorganizó la estructura del Centro para la Información y Coordinación Conjunta de Inteligencia, adscrito al Ministerio de Gobierno y justicia, con el objetivo de fortalecer la coordinación con otras instituciones y Estados en materia de seguridad y lucha contra las drogas.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 13, de 3 de agosto de 2026, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, y publicado en la Gaceta Oficial No. 30590, el viernes 14 de agosto

De acuerdo con el decreto, el centro tendrá como propósito coordinar con otros Estados e instituciones una ayuda mutua para fortalecer las leyes y su aplicación, además de intensificar las acciones de educación y concientización sobre las drogas.

Señalan que la modificación se da en la necesidad de adaptar las estructuras de seguridad ante las nuevas modalidades adoptadas por el fenómeno del trasiego y consumo de drogas a nivel mundial. Según el documento, estas circunstancias hacen necesario fortalecer los mecanismos de acopio de información mediante la coordinación conjunta y el desarrollo de labores de inteligencia.

Como parte de la nueva estructura, se incorporan al Centro para la Información y Coordinación Conjunta de Inteligencia tres dependencias del Ministerio de Seguridad Pública: la Oficina de Coordinación de Seguridad e Información con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP-MINSEG), la Oficina de Análisis e Información Estratégica y la Oficina de Coordinación y Enlace con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El decreto también establece que el ministro de Seguridad Pública, o el funcionario en quien delegue, podrá presidir las sesiones del Centro cuando lo estime pertinente. En estas reuniones se definirán los planes y directrices de acción para el funcionamiento de la estructura.

El Ejecutivo también señala que dentro del Ministerio de Seguridad Pública existen otras estructuras operacionales cuyos esfuerzos están relacionados con los objetivos del Centro. Por lo que, se establece su incorporación bajo el concepto de una sola estructura de ejecución.

El Centro para la Información y Coordinación Conjunta de Inteligencia fue creado originalmente mediante el Decreto Ejecutivo No. 218 del 20 de julio de 1992, ante la creciente demanda, producción y tráfico ilícito de estupefacientes, considerados por el Estado como una amenaza para la salud humana y la convivencia social.

El nuevo decreto modifica los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo No. 218 de 1992 y adiciona el artículo 4-A, que establece la nueva integración de dependencias dentro de la estructura del Centro, y empezará a regir a partir de su promulgación.