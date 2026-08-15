Corea del Sur ofrece diálogo de paz a Corea del Norte para poner fin al conflicto

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, propuso formalmente a Corea del Norte iniciar conversaciones bilaterales para avanzar hacia el fin definitivo del conflicto que mantiene dividida a la península coreana.

Según dio a conocer el medio UHN Plus, el mandatario realizó el ofrecimiento durante su discurso con motivo de las celebraciones del Día de la Liberación Nacional. Lee planteó la necesidad de sustituir el actual armisticio militar por un régimen de coexistencia pacífica entre ambas Coreas.

La propuesta contempla abordar distintos asuntos relacionados con la seguridad regional, entre ellos el programa nuclear de Pyongyang. El presidente surcoreano también pidió al régimen de Kim Jong-un detener las amenazas y los constantes despliegues de misiles balísticos.

De acuerdo con el medio, Seúl busca establecer un sistema de seguridad integral que permita avanzar progresivamente hacia la desnuclearización de la península y reducir las tensiones militares que han marcado las relaciones entre ambos países.

La propuesta parte de la intención del Gobierno surcoreano de impulsar una convivencia pacífica. Por ahora, Seúl espera una respuesta oficial de Pyongyang a la propuesta de diálogo. La propuesta de Lee plantea así un nuevo intento de Seúl por abrir un canal de comunicación con el régimen de Kim Jong-un y avanzar hacia una relación basada en la coexistencia.