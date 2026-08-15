Panamá pide una revisión profunda del SICA para fortalecer su funcionamiento

Panamá pidió una revisión profunda del funcionamiento institucional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con el objetivo de avanzar hacia una organización ‘más equilibrada, eficiente y representativa’ de los Estados miembros. A través de una nota de prensa divulgada el pasado viernes 14 de agosto, la Cancillería destacó la importancia del SICA como instrumento para la integración, la estabilidad, el desarrollo y la cooperación regional. Sin embargo, consideró que las circunstancias actuales hacen necesario impulsar una modernización institucional de fondo. Panamá señaló que los datos disponibles evidencian la necesidad de revisar el funcionamiento del organismo para garantizar una representatividad más equilibrada entre los Estados miembros, una administración financiera sostenible y una distribución de los recursos humanos acorde con las responsabilidades y prioridades de la organización. Entre los aspectos que Panamá considera necesario revisar se encuentran los criterios de representación, participación y distribución del personal dentro de la institucionalidad del SICA. La propuesta busca que exista un equilibrio razonable entre los países miembros y que las estructuras respondan a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad.

Los cambios que plantea Panamá

La Cancillería también puso el foco en la situación financiera del SICA. Panamá considera que la sostenibilidad del organismo requiere mecanismos que garanticen el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de los Estados miembros y permitan disponer de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la organización. Por otro lado, Panamá reconoció los esfuerzos de la Secretaría General para hacer frente a estos desafíos y expresó su respaldo a la secretaria general. Sin embargo, sostuvo que la situación actual requiere ir más allá de ajustes administrativos y avanzar hacia una modernización institucional de fondo. En este sentido, la Cancillería propone abrir un proceso de diálogo entre los Estados miembros para revisar varios aspectos del funcionamiento del organismo, entre ellos el equilibrio de la representatividad institucional, la distribución del personal y las responsabilidades, los mecanismos de gobernanza y toma de decisiones y la disciplina financiera, al tiempo que plantea el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, el mejoramiento de la eficiencia de las estructuras institucionales, la prevención de duplicidades y el establecimiento de mecanismos de evaluación periódica del desempeño para garantizar que el SICA responda a las prioridades de la región.

Una propuesta para fortalecer la integración