MiBus supera los 88 millones de pasajeros movilizados en 2026

El sistema de transporte público MiBus registró un incremento en la cantidad de pasajeros movilizados durante los primeros siete meses de 2026, al alcanzar más de 88 millones de usuarios transportados.

Según el balance operativo divulgado por la empresa, entre enero y julio de este año fueron movilizados 88,128,772 pasajeros, frente a los 78,842,790 contabilizados durante el mismo periodo de 2025.

La diferencia representa más de 9.2 millones de pasajeros adicionales en un año. El crecimiento también se reflejó en las cifras correspondientes a julio. Durante ese mes, MiBus trasladó a 13,203,433 pasajeros, mientras que en julio de 2025 la cifra había sido de 12,611,138.

La empresa también reportó un aumento en los despachos realizados. En julio se efectuaron 273,653 viajes, lo que supone 10,331 servicios más que los registrados en junio.