MiBus supera los 88 millones de pasajeros movilizados en 2026

El sistema de transporte público MiBus registró un incremento en la cantidad de pasajeros movilizados durante los primeros siete meses de 2026, al alcanzar más de 88 millones de usuarios transportados.
Según el balance operativo divulgado por la empresa, entre enero y julio de este año fueron movilizados 88,128,772 pasajeros, frente a los 78,842,790 contabilizados durante el mismo periodo de 2025.
La diferencia representa más de 9.2 millones de pasajeros adicionales en un año. El crecimiento también se reflejó en las cifras correspondientes a julio. Durante ese mes, MiBus trasladó a 13,203,433 pasajeros, mientras que en julio de 2025 la cifra había sido de 12,611,138.
La empresa también reportó un aumento en los despachos realizados. En julio se efectuaron 273,653 viajes, lo que supone 10,331 servicios más que los registrados en junio.
Ante el comportamiento de la demanda, MiBus realizó modificaciones en algunas rutas durante julio para ampliar la cobertura y adecuar los horarios de operación.
Entre los cambios implementados está la ampliación del servicio de la ruta E436 Felipillo, que ahora cuenta con operaciones durante la madrugada en días laborables.
También se reforzó la oferta de la ruta E537 Metro Pedregal-Costa del Este durante la hora pico de la mañana de los domingos.
Por otro lado, fueron modificados los horarios de la ruta E665 Cincuentenario-Costa del Este, con ajustes diferenciados para días laborables, sábados y domingos.
MiBus destacó además el primer año del servicio de Wi-Fi gratuito en las Zonas Pagas, una herramienta que ha permitido a los pasajeros mantenerse conectados durante sus tiempos de espera.
Desde su implementación, 716,257 usuarios han utilizado el servicio, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la empresa. La operación también ha generado nuevas plazas de trabajo. Solo en julio se sumaron 26 colaboradores, entre operadores y personal técnico encargado del mantenimiento. Con estas incorporaciones, MiBus cuenta actualmente con más de 4,000 trabajadores.
La empresa aseguró que continuará ajustando su operación de acuerdo con las necesidades de los usuarios, mediante cambios en las rutas, horarios y servicios, con el propósito de mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente el transporte público en la capital.
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