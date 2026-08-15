Asomogrerp pide a Ventura Vega reintegrar a 298 educadores

La dirigencia de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrerp) pidió al nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, que revise la situación de 298 educadores que, según el gremio, llevan más de 400 días separados de sus puestos y salarios. El llamado fue divulgado en redes sociales un día después de que Vega asumiera la conducción del Ministerio de Educación (Meduca), en medio de una reorganización de la institución tras las recientes salidas de altos funcionarios. “Sr. Ministro de Educación, Ventura Vega: comience con el pie derecho”, señaló Asomogrerp en su pronunciamiento, en el que atribuyó las separaciones a procesos administrativos que, según la organización, estuvieron marcados por cuestionamientos al debido proceso durante la administración de la exministra Lucy Molinar. El gremio pidió al nuevo titular del Meduca el reintegro de los educadores y sostuvo que esta decisión demostraría que es posible corregir las situaciones que han generado cuestionamientos dentro de la institución. “Esperamos diálogo. Que no llegue a continuar una guerra contra los docentes. Lo primero debe ser revisar juridicamente, uno por uno, los expendientes de los compañeros separados, cumplir las decisiones judiciales, garantizar el debido proceso y buscar una salida humana y legal a este conflicto. También exigimos transparenciaabsluta en tods las ontrataiones pendientes del Meduca”, indicó la organización a través de sus redes sociales.

Un conflicto que viene desde la huelga de 2025

El reclamo se relaciona con las separaciones de docentes ocurridas después de la huelga iniciada el 23 de abril de 2025 en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. Los docentes separados también han denunciado afectaciones económicas a sus hogares y cuestionamientos sobre la actuación de los tribunales frente a los procesos disciplinarios.

Reclamos por fallos judiciales

Uno de los casos señalados por los educadores corresponde a la docente Benilda González. Según la información divulgada por los gremios, mediante una resolución del 27 de enero de 2026, confirmada posteriormente por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, se concedió un amparo de garantías constitucionales que revocó la suspensión provisional de cargo y salario impuesta contra la educadora. Los voceros gremiales han sostenido que, pese a esa decisión, las autoridades del plantel y del Meduca no habrían ejecutado el reintegro de la profesora. El caso forma parte de un reclamo más amplio de docentes de Colón, quienes denunciaron que existen fallos contradictorios en procesos que consideran similares y reclamaron coherencia en las decisiones judiciales y administrativas.

Vega llega al Meduca en medio de cambios