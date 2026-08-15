Selena Gomez enfrenta demanda por el colapso de su empresa Wondermind

La cantante y actriz Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, enfrentan una demanda presentada por inversores de Wondermind, empresa de salud mental que ambas fundaron junto a empresaria colombo-estadounidense, Daniella Pierson en 2021.

Según informó Rolling Stone, los demandantes aseguran haber invertido cerca de 1,2 millones de dólares en Wondermind Global Inc. y sostienen que fueron inducidos a realizar sus aportes mediante información que, según ellos, no correspondía con la situación real de la compañía.

La demanda fue presentada el pasado miércoles y señala que los inversores recibieron supuestas promesas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de la empresa. Entre ellas figuraba el lanzamiento de una aplicación de Wondermind, acuerdos publicitarios y la publicación de reportajes de portada con celebridades.

Sin embargo, los demandantes alegan que esos proyectos no se concretaron como se les habría presentado y que la empresa atravesaba dificultades mientras continuaba recibiendo recursos de los inversores.

De acuerdo con Rolling Stone, los inversores sostienen que durante aproximadamente tres años no recibieron información suficiente sobre los problemas que enfrentaba Wondermind.