Renuncia viceministra académica del Meduca en medio de cambios

La viceministra académica de Educación, Agnes De León de Cotes, presentó su renuncia al cargo, una salida que se conoció este viernes 14 de agosto y que profundiza los cambios en la cúpula del Ministerio de Educación (Meduca) tras la reciente salida de la exministra Lucy Molinar.

La dimisión de De León ocurre apenas dos días después de que Molinar anunciara su renuncia al frente de la cartera y en medio de versiones sobre otros movimientos dentro de la institución.

La salida de la viceministra se suma a la del exviceministro administrativo Roberto Sevillano Chin, quien también dejó el cargo esta semana. Además, desde meses atrás la viceministra de Infraestructura, Delia Herrera, dejó de ejercer funciones dentro de la sede central del ministerio, aunque mantenía su condición de funcionaria.

Las renuncias se producen en un momento de transición para el Meduca, luego de la designación de Ventura Vega como nuevo ministro de Educación.

El remezón administrativo coincide con la apertura de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público sobre una contratación relacionada con la adquisición de computadoras para docentes y estudiantes del sistema público.

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, confirmó el jueves que la investigación inició tras una solicitud presentada por la entonces ministra Lucy Molinar.

Según Gómez, las primeras diligencias buscan obtener información sobre la empresa adjudicataria, el expediente administrativo de la contratación y los pagos efectuados dentro del proceso.

Molinar sostuvo al anunciar su renuncia que decidió apartarse del cargo para facilitar las investigaciones y permitir que se aclararan los cuestionamientos surgidos alrededor de la compra de computadoras.

Mientras avanzan las pesquisas, el nuevo ministro Ventura Vega inició la reorganización de la institución. En su primer pronunciamiento público señaló que el Meduca colaborará con las investigaciones y anunció que la próxima semana espera definir quiénes ocuparán las vacantes dentro del equipo directivo.

Vega también adelantó que la institución prepara un nuevo proceso para la adquisición de computadoras mediante un pliego que, según indicó, será abierto y transparente.

Las salidas consecutivas de altos funcionarios dejan al Ministerio de Educación en una etapa de reorganización administrativa en momentos en que la entidad enfrenta investigaciones, auditorías y la definición de nuevas políticas para el sistema educativo.