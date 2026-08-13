Contraloría auditará compra de computadoras del Meduca tras polémica por la licitación

La Contraloría General de la República anunció una auditoría al proceso de adquisición de computadoras impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca), una contratación rodeada de cuestionamientos y que quedó en el centro de la controversia que precedió la renuncia de Lucy Molinar. La entidad fiscalizadora verificará si las actuaciones, las condiciones de contratación y las modificaciones efectuadas durante el procedimiento cumplieron la legislación panameña y garantizaron el uso adecuado de los recursos públicos. Uno de los principales puntos bajo revisión será la participación inicial de 49 oferentes y las circunstancias que provocaron el retiro de varios interesados hasta dejar a una sola empresa dentro del proceso. La Contraloría buscará determinar si, a lo largo de la contratación, se respetaron los principios de igualdad, transparencia y libre competencia entre los participantes.

Pagos parciales y cambios contractuales

La auditoría también examinará las condiciones de pago establecidas originalmente y las modificaciones incorporadas posteriormente mediante una adenda. De acuerdo con la Contraloría, esos cambios permitieron realizar pagos parciales. Los auditores deberán comprobar si la modificación contó con los sustentos técnicos y legales correspondientes y si se ajustó a las condiciones del contrato. Otro de los aspectos que estará bajo la lupa serán las especificaciones técnicas de las computadoras. La institución verificará si los equipos entregados corresponden con las características exigidas en el procedimiento de contratación. También analizará si cualquier modificación efectuada sobre estas condiciones estuvo respaldada técnica, contractual y jurídicamente. Durante la fase de homologación, representantes de empresas interesadas habían expresado inconformidad con algunos requisitos establecidos por el Meduca. Entre los cuestionamientos figuraron las especificaciones técnicas, la evaluación de los equipos y los plazos contemplados para su entrega.

Posibles hallazgos serán remitidos al Ministerio Público

La Contraloría indicó que cualquier irregularidad detectada será documentada e incorporada al informe final de auditoría. Si de la revisión surgen elementos que pudieran constituir un delito, la documentación será remitida al Ministerio Público para que adelante las investigaciones correspondientes. La entidad sostuvo que este examen forma parte de sus labores de fiscalización para esclarecer hechos, identificar posibles anomalías y poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos casos que lo requieran. Asimismo, aseguró que su lucha contra la corrupción se desarrolla “sin selectividad ni distinciones”, independientemente de que los involucrados pertenezcan a administraciones anteriores o sean funcionarios en ejercicio.

Auditoría ocurre tras la salida de Molinar