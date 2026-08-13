Dengue baja 34.6 % en Panamá, pero el Minsa pide no bajar la guardia

Los casos de dengue en Panamá registran una reducción de 34.6 % en comparación con el mismo periodo de 2025, pero el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Minsa, hasta la semana epidemiológica 29 se han confirmado 5,318 casos de dengue a nivel nacional. En la misma semana de 2025 se contabilizaban 8,130 casos.

Pese a la disminución general, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que el comportamiento de la enfermedad no es uniforme en todo el país, ya que algunas regiones registran aumentos mientras otras presentan descensos.