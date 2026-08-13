Dengue baja 34.6 % en Panamá, pero el Minsa pide no bajar la guardia

Los casos de dengue en Panamá registran una reducción de 34.6 % en comparación con el mismo periodo de 2025, pero el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Minsa, hasta la semana epidemiológica 29 se han confirmado 5,318 casos de dengue a nivel nacional. En la misma semana de 2025 se contabilizaban 8,130 casos.
Pese a la disminución general, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que el comportamiento de la enfermedad no es uniforme en todo el país, ya que algunas regiones registran aumentos mientras otras presentan descensos.
El Minsa reiteró que eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti es una de las principales medidas para prevenir el dengue. La entidad pidió evitar la acumulación de agua, desechar objetos que puedan convertirse en depósitos y mantener limpios los alrededores de las viviendas.
Además, realizará el domingo 23 de agosto una Jornada Nacional de Eliminación de Criaderos, con inspecciones y nebulización por parte de los equipos de Control de Vectores. Las autoridades también instaron a disponer correctamente de los desechos y evitar la contaminación de ríos, quebradas y playas.
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