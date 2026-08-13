Chapman propone en la Asamblea exonerar el ITBI a viviendas nuevas y advierte sobre renta sustitutiva

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó este jueves 13 de agosto ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone modificar el régimen del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para aliviar la carga tributaria sobre la primera venta de viviendas nuevas.

La propuesta establece una exención del ITBI los primeros $120,000 de la base imponible, un tratamiento preferencial para el excedente de las viviendas valoradas entre $120,000 y $200,000 y, para aquellas con una base imponible superior a $200,000, mantiene la exención inicial y aplica el régimen general sobre el excedente.

Pero el proyecto tiene una implicación fiscal que el propio Ejecutivo coloca como parte central de la propuesta: al reducir un ingreso que ya está incorporado al presupuesto general del Estado, será necesario establecer una renta sustitutiva.

Chapman explicó ante el pleno legislativo que esta obligación está vinculada con el artículo 276 de la Constitución de la República de Panamá, que exige establecer rentas sustitutivas cuando una ley modifica ingresos presupuestados.

“Al reducir un ingreso incorporado al presupuesto general del Estado, esta medida debe cumplir con el artículo 276 de la Constitución de la República de Panamá, que exige establecer rentas sustitutivas”, afirmó el ministro.

Por ello, adelantó que el Órgano Ejecutivo presentará un proyecto de ley separado para compensar el costo fiscal del beneficio tributario y evitar que la medida afecte el equilibrio presupuestario.

El ITBI volvió a gravar las viviendas nuevas

La propuesta surge después de que el 1 de enero de 2026 cesara la exoneración que beneficiaba la primera venta de determinadas viviendas nuevas. Desde entonces, estas operaciones volvieron a estar gravadas con el ITBI.

Chapman sostuvo que, aunque legalmente el impuesto recae sobre el vendedor, su efecto económico puede incidir en la estructura de costos de los proyectos y trasladarse al precio final de las viviendas.

Según el ministro, el Ejecutivo estudió este impacto y cuenta con datos que respaldan su análisis.

“Lo hemos estudiado en detenimiento, ya no solamente es una hipótesis, sino que ha sido validada con datos. No es una iniciativa improvisada”, afirmó.

El Gobierno plantea que la carga tributaria puede afectar la viabilidad de los proyectos y, en última instancia, dificultar el acceso de las familias panameñas a una vivienda.

Un esquema progresivo

El proyecto, aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado 29 de julio, propone adicionar un artículo a la Ley 106 de 1974, que establece el ITBI, y modificar la Ley 4 de 1994, relacionada con el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario.

El nuevo esquema busca evitar una pérdida abrupta del beneficio tributario cuando aumenta el valor de una vivienda.

En las primeras ventas de viviendas nuevas que cumplan los requisitos legales, los primeros $120,000 de la base imponible quedarían exentos del ITBI.

Para las viviendas con una base imponible entre $120,000 y $200,000, se aplicaría una escala preferencial sobre el excedente.

En los casos cuya base imponible supere los $200,000, se mantendría la exención de los primeros $120,000 y se aplicaría el régimen general sobre el excedente.

Chapman explicó que este diseño busca eliminar el denominado “salto tributario”, que puede producirse cuando un incremento en el valor de una vivienda provoca una pérdida súbita del beneficio.

De acuerdo con el ministro, el esquema concentra el incentivo en los segmentos de mayor impacto social, pero preserva capacidad recaudatoria y los principios de equidad y progresividad.

El desafío: compensar el ingreso

La discusión sobre el proyecto no se limita al beneficio que recibirían los compradores de viviendas nuevas. El Ejecutivo deberá definir también de dónde provendrán los recursos que sustituyan los ingresos que dejaría de percibir el Estado.

Chapman señaló que la iniciativa sobre el ITBI y el proyecto de renta sustitutiva forman parte de una misma estrategia fiscal, aunque serán presentados y tratados de manera separada.

El objetivo, según explicó, es promover el acceso a la vivienda principal para las familias panameñas sin comprometer el equilibrio presupuestario.

La medida también es presentada por el Gobierno como un mecanismo para dinamizar la construcción y el empleo, al reducir una carga que, según su análisis, puede incidir en los costos de los proyectos y en el precio final de las viviendas.

La Asamblea tendrá la última palabra

Con la presentación del proyecto, comienza ahora el proceso de discusión legislativa. Los diputados deberán analizar tanto el alcance de la exoneración como el tratamiento tributario de los distintos rangos de vivienda.

También estará pendiente la iniciativa anunciada por el Ejecutivo para establecer la renta sustitutiva que permita compensar el costo fiscal de la medida.

El planteamiento de Chapman coloca así dos objetivos sobre la mesa: facilitar el acceso a la vivienda mediante una reducción focalizada del ITBI y preservar los ingresos públicos mediante una fuente de recursos sustitutiva.

El proyecto deberá avanzar por el trámite legislativo correspondiente, mientras el Gobierno prepara la segunda iniciativa que, de acuerdo con lo anunciado por el ministro, permitirá cumplir con el artículo 276 de la Constitución y evitar que el beneficio tributario se traduzca en un deterioro de los ingresos presupuestados.