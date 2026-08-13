Más productividad y mejores mercados: el reto que plantean los ganaderos en Panamá

La ganadería bovina panameña enfrenta el reto de producir más con los recursos disponibles, mejorar la comercialización y conquistar nuevos mercados, mientras las mujeres ganaderas adquieren un papel cada vez más relevante en la administración, innovación y toma de decisiones dentro de las fincas. Ese fue uno de los principales mensajes durante la inauguración del XLV Congreso Nacional de Ganaderos 2026, organizado por la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), que se desarrolla este 13 y 14 de agosto en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Bajo el lema “Producción eficiente en la ganadería tropical y el rol estratégico de la mujer en la productividad e innovación”, el encuentro reúne a productores, autoridades y especialistas de Panamá, Paraguay, México, Colombia y Costa Rica. Durante la apertura, el presidente de Anagan, Samuel Vernaza, planteó que el sector debe avanzar hacia una ganadería más eficiente y productiva, pero también reconocer a quienes ya están impulsando esa transformación desde las fincas. “La mujer no llegó ayer a la ganadería”, sostuvo Vernaza, al destacar que durante años las mujeres han llevado las cuentas, organizado las fincas, cuidado los animales y participado en la producción y comercialización. Sin embargo, señaló que su participación ha ido más allá de esas labores y que cada vez son más las féminas que administran recursos, incorporan tecnología y toman decisiones dentro del negocio ganadero. “Ya llegó el momento de hablar de ellas, no como acompañantes del productor, sino como lo que realmente son: productoras, empresarias y líderes del sector”, afirmó.

El reto: producir más y vender mejor

Vernaza también puso sobre la mesa algunos de los desafíos que enfrenta actualmente la actividad ganadera. El dirigente gremial señaló que el país debe preguntarse cómo recuperar el número de animales, pero sobre todo cómo lograr que cada hectárea y cada animal sean más productivos. A su juicio, el crecimiento del sector no puede depender únicamente de aumentar el hato, sino de mejorar los niveles de productividad y rentabilidad. También llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer tanto el mercado interno como las posibilidades de exportación. “Producir bien es importante. Pero vender bien también lo es”, manifestó. Según expuso, el consumo de carne en Panamá ronda los 13 kilogramos por persona, mientras que el consumo de leche se mantiene por debajo de la referencia de 180 litros mencionada durante su intervención. Ante este escenario, planteó que el sector debe trabajar en dos direcciones: buscar mercados internacionales y desarrollar el mercado nacional, mediante una mejor comercialización y condiciones más favorables para los productores.

El agro genera cientos de miles de empleos

Vernaza también defendió el peso económico y social de las actividades agropecuarias. Indicó que el sector genera alrededor de 285 mil empleos directos y que de él dependen más de 314 mil personas. Al sumar las actividades vinculadas al agro y la industria, la cifra alcanza aproximadamente 491 mil empleos, según los datos citados durante su discurso. “Cuando hablamos de ganadería o de agricultura, estamos hablando de familias, de comunidades, de empleos, de oportunidades”, afirmó. Por ello, pidió que Panamá vuelva a mirar hacia las provincias y comarcas y que el desarrollo económico no se concentre únicamente en la capital. Para el presidente de Anagan, el agro y el turismo pueden convertirse en actividades capaces de impulsar buena parte de ese desarrollo. También insistió en que el campo no debe ser visto como una actividad del pasado. “El campo también puede ser tecnología, puede ser empresa, puede ser innovación y puede ser una muy buena oportunidad para nuestro joven”, expresó.

Gobierno destaca papel de las mujeres

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, destacó que llegar a 45 ediciones demuestra la capacidad de organización del sector ganadero para discutir los asuntos que afectan su desarrollo. Linares coincidió en que la participación femenina en el agro no es un fenómeno reciente. Según explicó, las mujeres han formado parte históricamente de la vida y el trabajo de las fincas, aunque durante años esa participación tuvo poca visibilidad. Ahora, dijo, son cada vez más las mujeres que conducen sus propias fincas, impulsan empresas, lideran organizaciones y aportan conocimiento al sector. El ministro señaló además que la ganadería debe responder a desafíos como el cambio climático, el aumento de los costos y las exigencias de los mercados, por lo que será necesario trabajar con mayor eficiencia y utilizar mejor la información disponible. “Hoy no basta con medir el éxito de una finca con la cantidad de animales que se posee”, sostuvo. Para Linares, los productores deben conocer indicadores como la eficiencia reproductiva, la producción por hectárea, los costos y cuáles animales aportan realmente a la rentabilidad del sistema. También resaltó el papel de las mujeres en el relevo generacional, al considerar que muchas contribuyen a mantener a los jóvenes vinculados con la actividad agropecuaria.

Más mujeres al frente de las fincas

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, también destacó durante la inauguración el papel de las mujeres que trabajan en el campo. Señaló que miles de mujeres producen, administran fincas, cuidan de sus familias, emprenden e innovan dentro del sector agropecuario. “Este congreso habla de productividad, tecnología, sostenibilidad y del futuro de nuestra ganadería. Pero ese futuro también pasa por abrir más oportunidades para las mujeres y para las jóvenes que quieren hacer del campo su proyecto de vida”, expresó. Desde la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Orlando Carrasquilla, aseguró que uno de los objetivos del trabajo legislativo ha sido acompañar al sector en temas como seguridad, trazabilidad, sanidad, financiamiento y acceso a mercados. Durante su intervención mencionó las acciones relacionadas con el hurto pecuario, la protección del valor genético y reproductivo del ganado, la trazabilidad y el proceso para lograr la equivalencia sanitaria que permita a Panamá exportar carne bovina a Estados Unidos. También se refirió a los efectos de la sequía sobre los productores y planteó la necesidad de que el país se prepare antes de que llegue el fenómeno climático, y no cuando sus efectos ya estén afectando a las fincas.

“Más mujeres tomando decisiones”