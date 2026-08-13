ATTT cambia las reglas en Isla Colón: ya no aceptará pagos en efectivo

A partir del próximo lunes 17 de agosto de 2026, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) dejará de recibir pagos en efectivo en el área de Caja (Recaudo) de la subagencia ubicada en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro.

La medida forma parte del proceso de modernización de los servicios que brinda la institución y busca promover el uso de medios de pago digitales para realizar trámites relacionados con infracciones, licencias y cuotas de arreglos de pago.

La ATTT informó que los usuarios podrán utilizar diferentes alternativas para efectuar sus pagos, entre ellas el sitio web de la institución, la banca en línea y los cajeros automáticos. La disponibilidad de determinados servicios dependerá del canal utilizado y de la entidad bancaria.

Para las personas que necesiten realizar pagos en efectivo en la provincia de Bocas del Toro, la institución indicó que podrán acudir a las agencias de la ATTT ubicadas en los distritos de Changuinola y Chiriquí Grande.

La entidad reconoció que el cambio podría modificar la forma habitual en que algunos usuarios realizan sus pagos y ofreció disculpas por los inconvenientes que pueda generar durante el proceso de transición.

Según la ATTT, esta iniciativa busca avanzar hacia servicios más modernos y accesibles, además de fomentar el uso de herramientas digitales entre los usuarios.