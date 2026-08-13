Panamá celebra su aniversario con agenda cultural

La Ciudad de Panamá ofrecerá este fin de semana 15 y 16 de agosto de 2026 una amplia agenda de actividades que incluye festivales culturales, exhibiciones automovilísticas, experiencias extremas, recorridos históricos y espacios al aire libre, con alternativas para quienes buscan opciones de entretenimiento durante los días de descanso.

La celebración del aniversario de la fundación de la capital tendrá uno de sus principales escenarios en el evento Ritmo de Mi Tierra, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto en Soho City Center. La actividad reunirá presentaciones de tamborito, exhibiciones de polleras, muestras artesanales y una variada oferta gastronómica enfocada en las tradiciones panameñas.

Los amantes del mundo automotriz podrán asistir a Car Fashion Reloaded (2K26), un festival que se realizará el domingo 16 de agosto en el Estadio Nacional Rod Carew y que contará con exhibiciones de vehículos modificados, música en vivo y otras actividades dirigidas a los aficionados de los automóviles.

Para quienes buscan emociones fuertes, Poin Panamá se mantiene como una de las principales atracciones de la ciudad. La experiencia incluye una plataforma de cristal, una tirolesa y un columpio extremo ubicados a más de 150 metros de altura, lo que permite disfrutar de una vista panorámica del paisaje urbano.

El fin de semana también representa una oportunidad para recorrer el Casco Antiguo, uno de los sitios más visitados del país. Sus plazas, iglesias, museos y restaurantes permiten combinar historia, arquitectura y gastronomía en un mismo recorrido. Los espacios abiertos también forman parte de las opciones disponibles. La Cinta Costera y la Calzada de Amador continúan atrayendo a cientos de visitantes que aprovechan las ciclovías, los senderos y las áreas recreativas para caminar, practicar deportes o disfrutar del atardecer frente al mar.

Otra alternativa es visitar el Biomuseo, que mantiene una programación enfocada en la biodiversidad panameña y ofrece exposiciones dirigidas a públicos de todas las edades. De igual manera, el Museo del Canal continúa siendo una de las principales opciones para quienes desean conocer más sobre la historia del país.

La agenda cultural también incluye funciones teatrales y conciertos programados en distintos escenarios de la capital, entre ellos el Teatro Nacional y el Teatro La Plaza, espacios que durante agosto mantienen una variada programación artística.