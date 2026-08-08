¿Sin planes para este fin de semana? Estas son las actividades que ofrecen Bocas del Toro, Chiriquí y Los Santos

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Este fin de semana se desarrolla una amplia agenda de actividades en varias provincias del país, entre ellas Bocas del Toro, Chiriquí y Los Santos, dirigida tanto a visitantes nacionales como extranjeros que deseen descubrir los atractivos turísticos de Panamá.
La programación incluye festivales, desfiles, conciertos, ferias, eventos familiares y celebraciones tradicionales que buscan impulsar el turismo interno y resaltar la riqueza cultural de cada región.
En Bocas del Toro, las actividades se desarrollarán hasta el próximo 10 de agosto, principalmente en Isla Colón, donde los asistentes podrán disfrutar de noches de salsa, fiestas en las islas Colón, Solarte y Carenero, mercados locales, sesiones de karaoke, música haitiana, espectáculos en vivo y clases de baile.
La agenda también contempla el taller “Ayúdanos a contar la historia de Bocas del Toro”, que se realizará en el Museo Cultural Hou Wang.
En la provincia de Chiriquí, la agenda se extenderá hasta el 9 de agosto con actividades para públicos de todas las edades.
Entre las principales propuestas destacan el Mercadito Comunitario de Tierras Altas, las presentaciones del icónico musical Mamma Mia! en la ciudad de David y el cuatro Festival de Botes de Dragón 2026, que se celebrará en Punta Tierra hasta este domingo 9 de agosto.
En la provincia de Los Santos, las actividades programadas entre el 7 y el 9 de agosto giran en torno a las celebraciones de la Semana del Campesino.
La agenda contempla, entre otras actividades, la entrada al pueblo de Guararé, el Festival Infantil Virgen de las Mercedes, tunas de calle, actos de coronación y el tradicional Desfile de Carretas en Las Guabas de Los Santos, considerado uno de los eventos más representativos de esta festividad.
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