Agenda cultural en Panamá: estos son los mejores eventos del fin de semana que no te puedes perder

Panamá se activa con una agenda cultural cargada de eventos para todos los gustos este fin de semana, con opciones que van desde teatro, conciertos y exposiciones, hasta actividades familiares, ferias y encuentros literarios en distintos puntos del país.

Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de abril, la oferta incluye actividades gratuitas y pagas, ideales para salir en familia, con amigos o disfrutar de la escena artística nacional.

Viernes 24 de abril: cine, teatro y ferias

La agenda arranca con la Muestra de Cine Comunitario en Guna Yala, una opción diferente para quienes buscan cultura con identidad. En la capital, el teatro toma protagonismo con obras como Una Terapia Integral y El Cielo de las Dragas, mientras que también continúan exposiciones y ferias como la Feria Internacional de David y la Feria Nacional de Artesanías.

Además, siguen abiertas convocatorias culturales y exhibiciones como Las molas que hablan y actividades relacionadas con los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Sábado 25 de abril: conciertos, teatro y actividades al aire libre

El sábado llega con una agenda intensa. Destacan eventos como el concierto Sandra Fest Insuperable en Chiriquí, así como presentaciones teatrales como Puro Cuento en la ciudad de Panamá.

También hay actividades culturales durante el día, como exposiciones, encuentros literarios, visitas guiadas y eventos en museos.

Para los amantes del arte y la lectura, habrá espacios dedicados a escritores panameños y actividades interactivas en bibliotecas.

Domingo 26 de abril: cultura para toda la familia

El domingo ofrece opciones para todos. Desde temprano, se podrá disfrutar del Casco Peatonal, el Mercadito de la Nueva Ciudad y actividades familiares como talleres de acuarela en el Museo del Canal.

También destacan eventos gastronómicos, teatro y encuentros culturales como Hablemos en el Mercadito Literario y presentaciones en el Casco Antiguo.

Opciones destacadas del fin de semana

Entre los eventos más llamativos están:

- Día Internacional de la Danza en el Teatro Áurea Baby Torrijos

- Festival de la Carreta en Natá

- Exposiciones artísticas en Ciudad de las Artes

- Obras teatrales en distintos escenarios de la capital

- Actividades culturales gratuitas en bibliotecas y espacios públicos

- Concursos literarios y convocatorias abiertas

Además de los eventos, el Ministerio de Cultura mantiene abiertas varias convocatorias, incluyendo concursos de cuento infantil, juvenil y poesía joven, así como exposiciones y actividades académicas en todo el país.