Puente de las Américas tendrá cierre nocturno: MOP confirma horarios y detalles

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte de las evaluaciones técnicas que se realizan en el puente de las Américas, se llevará a cabo la fase final de la prueba de carga estructural.

Para la ejecución de estos trabajos, será necesario el cierre total de esta vía el sábado 25 de abril desde las 10:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril.

Según detalló la entidad, estas labores forman parte del proceso de evaluación del comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

El MOP recomendó a los conductores que se dirigen hacia el interior del país utilizar como ruta alterna el puente Centenario, además de respetar las señalizaciones instaladas en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado durante el desarrollo de los trabajos.