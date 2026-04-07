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Cierre del Puente de las Américas: habilitan carriles en la Vía Centenario para usuarios de Panamá Oeste

Cierre del Puente de las Américas obliga a nuevas medidas en la Vía Centenario
Cierre del Puente de las Américas obliga a nuevas medidas en la Vía Centenario Policía Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/04/2026 09:33
    • La Vía Centenario se convierte en eje clave tras el cierre del Puente de las Américas.

    La Policía Nacional informó que, debido al cierre del Puente de las Américas, se han implementado estrategias en la Vía Centenario con el objetivo de disminuir las afectaciones en la movilidad vehicular de los residentes de Panamá Oeste.

    En horas de la mañana, se implementó un operativo vial en horario de 4:00 a.m. a 9:00 a.m., en dirección hacia la ciudad, iniciando desde Vista Alegre de Arraiján con tres carriles habilitados y culminando en el sector de AltaPlaza.

    Para la tarde, se anunció un operativo similar desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 o 7:00 p.m., dependiendo del flujo vehicular, con el objetivo de que los conductores puedan desplazarse de la manera más rápida posible.

    Cierre del Puente de las Américas desata caos vial hacia Panamá Oeste

    La tarde del lunes 6 de abril se informó sobre el cierre temporal del Puente de las Américas, luego de la explosión de un camión cisterna en el sector de La Boca.

    Esta situación, ha dificultado la movilidad de miles de usuarios que residen en Panamá Oeste, generando un fuerte congestionamiento vehicular.

    Actualmente, el único acceso hacia la ciudad capital se mantiene a través del Puente Centenario, lo que ha provocado un incremento significativo en el tráfico en esta vía.

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