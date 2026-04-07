Cierre del Puente de las Américas: habilitan carriles en la Vía Centenario para usuarios de Panamá Oeste

La Policía Nacional informó que, debido al cierre del Puente de las Américas, se han implementado estrategias en la Vía Centenario con el objetivo de disminuir las afectaciones en la movilidad vehicular de los residentes de Panamá Oeste.

En horas de la mañana, se implementó un operativo vial en horario de 4:00 a.m. a 9:00 a.m., en dirección hacia la ciudad, iniciando desde Vista Alegre de Arraiján con tres carriles habilitados y culminando en el sector de AltaPlaza.

Para la tarde, se anunció un operativo similar desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 o 7:00 p.m., dependiendo del flujo vehicular, con el objetivo de que los conductores puedan desplazarse de la manera más rápida posible.