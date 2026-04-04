Inversión de carriles por Semana Santa 2026: Así será el retorno a Panamá

La Policía Nacional implementará este fin de semana un operativo especial de inversión de carriles en la vía Interamericana, como parte del plan de retorno hacia la ciudad de Panamá durante la Semana Santa 2026, en medio de un significativo movimiento de vehículos a nivel nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, entre el mediodía del jueves 2 de abril y las 6:00 p.m. del viernes 3, se registró un aforo de 77,127 vehículos, lo que confirma el alto desplazamiento de ciudadanos hacia el interior del país en este periodo.

Medida busca agilizar retorno masivo

Para este sábado 4 de abril, las autoridades informaron que el tránsito se mantendrá habilitado hacia el interior y hacia la capital, con ajustes en función del comportamiento vehicular.

Sin embargo, será el domingo 5 de abril cuando se ejecute el plan principal de inversión de carriles en dirección a Panamá, dividido en dos tramos:

Fase 1: desde Las Uvas de San Carlos hasta Sajalices de Capira

Fase 2: desde Campana de Capira hasta El Nazareno en La Chorrera

En ambos casos, el horario establecido será de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Operativo en medio de infracciones y controles

El balance preliminar también refleja la imposición de 1,493 infracciones de tránsito, de las cuales 441 corresponden a exceso de velocidad y 24 a casos de embriaguez comprobada. Además, 124 vehículos fueron removidos mediante grúas.

Estas cifras forman parte de los controles desplegados por las autoridades para garantizar la seguridad vial durante uno de los periodos de mayor movilidad en el país.