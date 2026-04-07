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Cierre del puente de las Américas: así será la inversión de carriles hacia Panamá Oeste este 7 de abril

Aplican inversión de carriles hacia Panamá Oeste por la Vía Centenario
Aplican inversión de carriles hacia Panamá Oeste por la Vía Centenario | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/04/2026 13:47
    • Implementan inversión de carriles para agilizar el tránsito hacia Panamá Oeste este martes 7 de abril.

    La Policía Nacional informó que, debido al cierre del puente de las Américas, se han implementado estrategias en la Vía Centenario con el objetivo de disminuir las afectaciones en la movilidad vehicular de los residentes de Panamá Oeste.

    Para la tarde de este 7 de abril, se anunció una inversión de carriles que se desarrollará desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., iniciando en el sector de AltaPlaza con tres carriles habilitados y culminando en Vista Alegre de Arraiján, con el fin de agilizar el tránsito en esta importante vía.

    Puente de las Américas seguirá cerrado a la espera de decisión del MOP

    Las autoridades concluyeron las labores de inspección estructural en el puente de las Américas al mediodía de este martes, tras el incendio de un camión cisterna ocurrido en el sector de La Boca, hecho que obligó al cierre temporal de esta importante vía.

    Según se informó, será el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el encargado de definir la reapertura del puente de las Américas, la cual por el momento no tiene fecha establecida y no se realizará este martes, a la espera de los resultados técnicos finales.

    Las autoridades indicaron que el pronunciamiento definitivo corresponde al MOP, que deberá determinar si el puente puede ser reabierto o si será necesario mantener el cierre mientras se completan análisis adicionales.

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