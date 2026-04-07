Cierre del puente de las Américas: así será la inversión de carriles hacia Panamá Oeste este 7 de abril

Las autoridades concluyeron las labores de inspección estructural en el puente de las Américas al mediodía de este martes, tras el incendio de un camión cisterna ocurrido en el sector de La Boca, hecho que obligó al cierre temporal de esta importante vía.Según se informó, será el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> el encargado de definir la reapertura del puente de las Américas, la cual por el momento no tiene fecha establecida y no se realizará este martes, a la espera de los resultados técnicos finales.Las autoridades indicaron que el pronunciamiento definitivo corresponde al MOP, que deberá determinar si el puente puede ser reabierto o si será necesario mantener el cierre mientras se completan análisis adicionales.