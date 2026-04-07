Cierre del puente de las Américas: así será la inversión de carriles hacia Panamá Oeste este 7 de abril

La Policía Nacional informó que, debido al cierre del puente de las Américas, se han implementado estrategias en la Vía Centenario con el objetivo de disminuir las afectaciones en la movilidad vehicular de los residentes de Panamá Oeste. Para la tarde de este 7 de abril, se anunció una inversión de carriles que se desarrollará desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., iniciando en el sector de AltaPlaza con tres carriles habilitados y culminando en Vista Alegre de Arraiján, con el fin de agilizar el tránsito en esta importante vía.

Puente de las Américas seguirá cerrado a la espera de decisión del MOP