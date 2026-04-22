MOP anuncia cierre del Puente de las Américas por prueba de carga

El <a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a> anunció el cierre temporal del Puente de las Américas como parte de una prueba de carga estructural programada dentro de sus evaluaciones técnicas.La institución detalló que la medida <b>se aplicará el jueves 23 de abril, en horario de 10:00 p.m. a 2:00 a.m</b>., periodo durante el cual se realizará un cierre total de la vía para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal técnico involucrado.Según el MOP, esta prueba permitirá <b>analizar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso,</b> con el objetivo de recopilar información técnica clave y asegurar condiciones óptimas para la circulación vehicular en el futuro.Ante la suspensión del tránsito, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como ruta alterna el Puente Centenario, a fin de reducir el impacto en la movilidad nocturna.Asimismo, el MOP hizo un llamado a respetar las señalizaciones instaladas en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado durante el desarrollo de los trabajos.