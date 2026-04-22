MOP anuncia cierre del Puente de las Américas por prueba de carga

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre temporal del Puente de las Américas como parte de una prueba de carga estructural programada dentro de sus evaluaciones técnicas.

La institución detalló que la medida se aplicará el jueves 23 de abril, en horario de 10:00 p.m. a 2:00 a.m., periodo durante el cual se realizará un cierre total de la vía para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal técnico involucrado.

Según el MOP, esta prueba permitirá analizar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica clave y asegurar condiciones óptimas para la circulación vehicular en el futuro.

Ante la suspensión del tránsito, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como ruta alterna el Puente Centenario, a fin de reducir el impacto en la movilidad nocturna.

Asimismo, el MOP hizo un llamado a respetar las señalizaciones instaladas en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado durante el desarrollo de los trabajos.