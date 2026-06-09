Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 9 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 9 de junio se prevén condiciones atmosféricas variables en gran parte del territorio nacional, con lluvias intermitentes y episodios de aguaceros principalmente en las regiones de Occidente y Oriente del país.

Durante la madrugada y la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado a cubierto, acompañado de algunas lluvias intermitentes en zonas marítimas con posibles incursiones hacia las costas y tierra firme del Occidente y Oriente panameño.

Para la tarde, el pronóstico indica la persistencia de lluvias intermitentes con episodios de aguaceros en ambas regiones, mientras que en el resto del país predominará un ambiente entre parcialmente nublado y cielo cubierto, con probabilidad de lluvias aisladas ocasionales.

En horas de la noche, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas marítimas, mientras que en gran parte del territorio nacional no se prevén eventos lluviosos significativos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 22 °C y 24 °C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 28 °C y 30 °C en el litoral Pacífico, entre 27 °C y 29 °C en el Caribe y de 18 °C a 23 °C en la Cordillera Central.

El IMHPA detalló además que durante el día se registrarán vientos variables con componentes del suroeste al noreste, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Por otra parte, los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y altos en el país, con valores de entre 5 y 7, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección al exponerse al sol.