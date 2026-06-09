Brote de ébola en la República Democrática del Congo deja al menos 101 muertos y 550 casos confirmados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que al menos 101 personas han fallecido a causa de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), <b>donde además se han registrado 550 casos confirmados y 19 pacientes recuperados.</b>De acuerdo el medio informativo Infobae, el brote corresponde a la variante Bundibugyo del virus y afecta principalmente a la provincia oriental de Ituri, <b>que concentra el 94 % de los contagios detectados</b>. La ciudad de Bunia ha sido identificada como el principal foco de transmisión.El director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud, informó durante una videoconferencia desde Bunia que <b>el virus ya ha cruzado fronteras y se han confirmado 19 casos en Uganda</b>, incluyendo dos fallecimientos y una tercera muerte bajo sospecha de estar relacionada con la enfermedad.Según Infobae, la OMS considera que el riesgo de propagación del brote es <b>'alto'</b> en África subsahariana, aunque lo mantiene como <b>'bajo' </b>a nivel mundial. La preocupación de las autoridades sanitarias radica en la movilidad regional y en la ausencia de una vacuna autorizada o un tratamiento específico para la cepa Bundibugyo.El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó recientemente Bunia y durante su estancia, hizo un llamado a un alto el fuego en las zonas afectadas, advirtiendo que el conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes dificulta las labores de vigilancia epidemiológica y la atención médica.El último balance de la agencia de salud pública de la Unión Africana, <b>la actual crisis sanitaria ha dejado además 246 muertes</b> sospechosas vinculadas a la que constituye la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la República Democrática del Congo desde 1976, según dio a conocer el medio.