Brote de ébola en la República Democrática del Congo deja al menos 101 muertos y 550 casos confirmados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que al menos 101 personas han fallecido a causa de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde además se han registrado 550 casos confirmados y 19 pacientes recuperados.

De acuerdo el medio informativo Infobae, el brote corresponde a la variante Bundibugyo del virus y afecta principalmente a la provincia oriental de Ituri, que concentra el 94 % de los contagios detectados. La ciudad de Bunia ha sido identificada como el principal foco de transmisión.

El director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud, informó durante una videoconferencia desde Bunia que el virus ya ha cruzado fronteras y se han confirmado 19 casos en Uganda, incluyendo dos fallecimientos y una tercera muerte bajo sospecha de estar relacionada con la enfermedad.

Según Infobae, la OMS considera que el riesgo de propagación del brote es “alto” en África subsahariana, aunque lo mantiene como “bajo” a nivel mundial. La preocupación de las autoridades sanitarias radica en la movilidad regional y en la ausencia de una vacuna autorizada o un tratamiento específico para la cepa Bundibugyo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó recientemente Bunia y durante su estancia, hizo un llamado a un alto el fuego en las zonas afectadas, advirtiendo que el conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes dificulta las labores de vigilancia epidemiológica y la atención médica.

El último balance de la agencia de salud pública de la Unión Africana, la actual crisis sanitaria ha dejado además 246 muertes sospechosas vinculadas a la que constituye la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la República Democrática del Congo desde 1976, según dio a conocer el medio.