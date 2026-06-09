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Operativo en Colón deja a exfuncionaria de la Lotería Nacional bajo investigación por presunto peculado

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la investigación.
Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la investigación. Archivo
Por
Deborah Peña
  • 09/06/2026 08:11
De acuerdo con las investigaciones, los hechos bajo investigación se remontan al año 2021.

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Una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia fue aprehendida este martes 9 de junio por unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en una residencia ubicada en el sector de Barrio Norte, en la provincia de Colón.

La mujer es requerida por las autoridades por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos bajo investigación se remontan al año 2021, cuando la ahora aprehendida ejercía funciones como cajera dentro de la institución.

Tras su captura, la exfuncionaria fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para la realización de los trámites correspondientes, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades dentro del caso.

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