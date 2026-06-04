Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria de la Contraloría, por presunta lesión patrimonial de $771 mil

La Fiscalía Anticorrupción dio un nuevo paso en las investigaciones del caso conocido como “Contraloría Paralela” al ordenar este jueves la aprehensión de Zenia Vásquez, quien ocupó la Secretaría General de la Contraloría General de la República durante la administración del excontralor Gerardo Solís. La exfuncionaria es investigada por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado dentro de una pesquisa que también examina una posible afectación económica al Estado estimada en más de 771 mil dólares. La detención se produce en medio de las acciones que adelanta el Ministerio Público para determinar posibles irregularidades vinculadas a la gestión administrativa desarrollada durante la pasada administración de la Contraloría.

Investigación por presunto enriquecimiento injustificado

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión de Vásquez forma parte de las diligencias relacionadas con el expediente denominado “Contraloría Paralela”, una investigación que ha cobrado relevancia por las supuestas anomalías detectadas en el manejo de recursos públicos. Los fiscales buscan esclarecer si existió un incremento patrimonial que no pueda ser sustentado con los ingresos legalmente percibidos por la exfuncionaria durante su permanencia en la entidad. La causa también contempla el análisis de movimientos financieros y administrativos que podrían haber generado una lesión patrimonial superior a los 771 mil dólares, según las estimaciones preliminares de las autoridades.

Su paso por la Contraloría

Vásquez formó parte del equipo de confianza del excontralor Gerardo Solís y ejerció como secretaria general de la institución. Antes de abandonar el cargo, Solís la nombró asistente ejecutiva II dentro de la Contraloría. Sin embargo, posteriormente fue separada de esa posición durante la administración del actual contralor general, Anel Flores. El caso ha mantenido la atención pública debido a las investigaciones que se desarrollan sobre presuntas estructuras administrativas paralelas y el uso de fondos públicos durante la pasada gestión.

Continúan las pesquisas

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer posibles responsabilidades penales. Las autoridades no descartan nuevas diligencias dentro del expediente, mientras avanzan las verificaciones documentales, financieras y patrimoniales relacionadas con el caso. La aprehensión de la exsecretaria general representa uno de los movimientos más recientes dentro de una investigación que busca esclarecer el manejo de recursos públicos y eventuales perjuicios económicos al Estado panameño.

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