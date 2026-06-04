Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria de la Contraloría, por presunta lesión patrimonial de $771 mil

Fuentes<b> del Ministerio Público </b>explicaron que<b> los tiempos entre la emisión de una auditoría y una aprehensión pueden extenderse debido a las etapas procesales que exige el Sistema Penal Acusatorio.</b>Según la información conocida hasta el momento, existiría una auditoría relacionada con un presunto enriquecimiento injustificado por un monto superior a los 700 mil dólares. Sin embargo, una fuente vinculada al <b>Ministerio Público</b> indicó que no podía confirmar si dicho informe fue remitido formalmente a la Fiscalía desde febrero de este año.La fuente explicó que, aun cuando una auditoría haya sido elaborada en una fecha determinada, <b>su remisión a las autoridades competentes puede ocurrir semanas o meses después</b>, dependiendo de los trámites administrativos correspondientes.Asimismo, recordó que para ejecutar una aprehensión dentro del <b>Sistema Penal Acusatorio deben cumplirse procedimientos judiciales previos y contar con las autorizaciones emitidas por los jueces de garantías</b>, lo que puede influir en los tiempos de una investigación penal.