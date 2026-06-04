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Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria de la Contraloría, por presunta lesión patrimonial de $771 mil

La exsecretaria general de la Contraloría fue aprehendida durante una diligencia realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
La exsecretaria general de la Contraloría fue aprehendida durante una diligencia realizada por la Fiscalía Anticorrupción. Archivo
Por
Darine Waked
  • 04/06/2026 13:12
La Fiscalía Anticorrupción investiga un supuesto incremento de bienes sin justificación dentro del expediente conocido como “planilla paralela”.

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La Fiscalía Anticorrupción dio un nuevo paso en las investigaciones del caso conocido como “Contraloría Paralela” al ordenar este jueves la aprehensión de Zenia Vásquez, quien ocupó la Secretaría General de la Contraloría General de la República durante la administración del excontralor Gerardo Solís.

La exfuncionaria es investigada por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado dentro de una pesquisa que también examina una posible afectación económica al Estado estimada en más de 771 mil dólares.

La detención se produce en medio de las acciones que adelanta el Ministerio Público para determinar posibles irregularidades vinculadas a la gestión administrativa desarrollada durante la pasada administración de la Contraloría.

Investigación por presunto enriquecimiento injustificado

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión de Vásquez forma parte de las diligencias relacionadas con el expediente denominado “Contraloría Paralela”, una investigación que ha cobrado relevancia por las supuestas anomalías detectadas en el manejo de recursos públicos.

Los fiscales buscan esclarecer si existió un incremento patrimonial que no pueda ser sustentado con los ingresos legalmente percibidos por la exfuncionaria durante su permanencia en la entidad.

La causa también contempla el análisis de movimientos financieros y administrativos que podrían haber generado una lesión patrimonial superior a los 771 mil dólares, según las estimaciones preliminares de las autoridades.

Su paso por la Contraloría

Vásquez formó parte del equipo de confianza del excontralor Gerardo Solís y ejerció como secretaria general de la institución.

Antes de abandonar el cargo, Solís la nombró asistente ejecutiva II dentro de la Contraloría. Sin embargo, posteriormente fue separada de esa posición durante la administración del actual contralor general, Anel Flores.

El caso ha mantenido la atención pública debido a las investigaciones que se desarrollan sobre presuntas estructuras administrativas paralelas y el uso de fondos públicos durante la pasada gestión.

Continúan las pesquisas

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer posibles responsabilidades penales.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias dentro del expediente, mientras avanzan las verificaciones documentales, financieras y patrimoniales relacionadas con el caso.

La aprehensión de la exsecretaria general representa uno de los movimientos más recientes dentro de una investigación que busca esclarecer el manejo de recursos públicos y eventuales perjuicios económicos al Estado panameño.

Emisión de auditoría

Fuentes del Ministerio Público explicaron que los tiempos entre la emisión de una auditoría y una aprehensión pueden extenderse debido a las etapas procesales que exige el Sistema Penal Acusatorio.

Según la información conocida hasta el momento, existiría una auditoría relacionada con un presunto enriquecimiento injustificado por un monto superior a los 700 mil dólares. Sin embargo, una fuente vinculada al Ministerio Público indicó que no podía confirmar si dicho informe fue remitido formalmente a la Fiscalía desde febrero de este año.

La fuente explicó que, aun cuando una auditoría haya sido elaborada en una fecha determinada, su remisión a las autoridades competentes puede ocurrir semanas o meses después, dependiendo de los trámites administrativos correspondientes.

Asimismo, recordó que para ejecutar una aprehensión dentro del Sistema Penal Acusatorio deben cumplirse procedimientos judiciales previos y contar con las autorizaciones emitidas por los jueces de garantías, lo que puede influir en los tiempos de una investigación penal.

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