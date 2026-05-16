Ordenan detención provisional por presunto peculado en perjuicio de Conades

Un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para un hombres investigado por el presunto delito de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), tras una solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión judicial se produjo luego de que el juez legalizaran la aprehensión del sospechoso durante una audiencia relacionada con las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La aprehensión fue este 14 de mayo durante el desarrollo de la denominada operación “Dolus”, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, el hombre mantiene una presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de Conades, entidad encargada de proyectos de desarrollo sostenible e inversión comunitaria en Panamá.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el monto presuntamente afectado ni sobre posibles personas adicionales vinculadas al caso, mientras continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.