Crisis en Bolivia: Panamá respalda diálogo democrático y Estado de Derecho

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su respaldo al orden constitucional en Bolivia y manifestó su apoyo al Gobierno y al pueblo boliviano en medio de la crisis política y social que enfrenta ese país.

Mediante un comunicado, la Cancillería panameña reiteró su apoyo al presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz, y rechazó cualquier intento de desestabilización que busque desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones generales de 2025.

Panamá también se sumó a una Declaración Conjunta impulsada junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y respaldada por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú, en la que los países firmantes manifestaron preocupación por la situación que atraviesa Bolivia.

El documento advierte sobre el impacto de las protestas y bloqueos de carreteras registrados en territorio boliviano, los cuales han generado problemas de abastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población.

En ese contexto, Panamá reafirmó su rechazo a cualquier acción que altere el orden democrático y la institucionalidad del Estado boliviano.

“La democracia, el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad republicana constituyen pilares esenciales para la paz social, la estabilidad y el desarrollo de nuestras naciones”, destacó la Cancillería panameña en su pronunciamiento del 15 de mayo de 2026.

El Gobierno panameño sostuvo además que las diferencias políticas deben resolverse mediante los mecanismos constitucionales y el diálogo democrático, haciendo un llamado a preservar la convivencia pacífica y el fortalecimiento del sistema democrático en la región.

Con esta posición, Panamá se suma a los esfuerzos diplomáticos regionales orientados a respaldar la estabilidad política y el respeto al orden constitucional en Bolivia.

Por otro lado, este 15 de mayo el Gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo un grupo de mineros que se enfrentaron con la policía en una protesta que paralizó el centro de la ciudad de La Paz.

No obstante, otros sectores de obreros bolivianos mantienen bloqueados los accesos a la ciudad de La Paz, en donde está la sede del Ejecutivo.

Este jueves 14 de mayo un grupo de agentes de la policía impidió la entrada de los mineros a la plaza de armas de La Paz, con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.

Los manifestantes exigían la renuncia de Paz, en el poder desde noviembre de 2025 debido a que, según ellos, no atiende sus peticiones y necesidades.

Además, el grupo pide el abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, detalló AFP.