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En Colón aprehenden a funcionarios por supuesto peculado

La acción forma parte de las diligencias desarrolladas dentro de la operación ‘Litus’.
La acción forma parte de las diligencias desarrolladas dentro de la operación ‘Litus’. Cedida
Por
Deborah Peña
  • 22/04/2026 09:04
Entre los aprehendidos figuran los representantes y tesoreros municipales de las juntas comunales de los corregimientos Barrio Norte y Barrio Sur.

En el marco de la operación “Litus”, el Ministerio Público, a través de su Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes la Policía Nacional, aprehendió a tres funcionarios en la provincia de Colón por su presunta vinculación con un delito de peculado.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre los aprehendidos figuran representantes y tesoreros de las juntas comunales de Barrio Norte y Barrio Sur.

Las investigaciones apuntan a un presunto manejo irregular de fondos públicos que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 6 millones de dólares.

La acción forma parte de las diligencias desarrolladas dentro de la operación “Litus”.

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