En Colón aprehenden a funcionarios por supuesto peculado

En el marco de la operación 'Litus', el Ministerio Público, a través de su Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes la Policía Nacional, aprehendió a <b>tres funcionarios en la provincia de Colón por su presunta vinculación con un delito de peculado.</b>De acuerdo con el Ministerio Público, entre los aprehendidos figuran representantes y tesoreros de las juntas comunales de Barrio Norte y Barrio Sur. Las investigaciones apuntan a un presunto manejo irregular de fondos públicos que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los<b> 6 millones de dólares.</b>La acción forma parte de las diligencias desarrolladas dentro de la operación 'Litus'.