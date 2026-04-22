En Colón aprehenden a funcionarios por supuesto peculado

En el marco de la operación “Litus”, el Ministerio Público, a través de su Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes la Policía Nacional, aprehendió a tres funcionarios en la provincia de Colón por su presunta vinculación con un delito de peculado.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre los aprehendidos figuran representantes y tesoreros de las juntas comunales de Barrio Norte y Barrio Sur.

Las investigaciones apuntan a un presunto manejo irregular de fondos públicos que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 6 millones de dólares.

La acción forma parte de las diligencias desarrolladas dentro de la operación “Litus”.