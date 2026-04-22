Teleférico de San Miguelito movilizará 2,800 pasajeros por hora y reducirá traslados a 25 minutos

El proyecto Teleférico Panamá – San Miguelito, una de las iniciativas de movilidad urbana de la actual administración presidencial, sigue su proceso por eso se efectuó una reunión entre funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Metro de Panamá, S. A.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, recibió en su despacho al director general de Metro de Panamá, S. A., César A. Pinzón, con el objetivo de coordinar avances técnicos y asegurar la correcta planificación territorial del proyecto.

Durante el encuentro, el director de proyectos del Metro, Carlos Cedeño, presentó los detalles operativos del teleférico, que contempla un trazado de 6.6 kilómetros y seis estaciones estratégicas: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El sistema está diseñado para movilizar hasta 2,800 pasajeros por hora, reduciendo el tiempo de traslado entre extremos a 25.63 minutos, lo que representará un cambio significativo en la conectividad hacia y desde San Miguelito.

Jované subrayó que la coordinación anticipada es fundamental para garantizar el éxito del proyecto, especialmente en aspectos como servidumbres, uso de suelo y ordenamiento territorial.

“Estamos adelantando todo el proceso de coordinación para que el proyecto se ejecute sin contratiempos y cumpla con todas las normativas urbanísticas”, señaló Jované, quien destacó que el teleférico forma parte de las principales apuestas de infraestructura del gobierno del presidente José Raúl Mulino.

En la reunión también participó un equipo multidisciplinario del Miviot, incluyendo especialistas en desarrollo social, planificación territorial y análisis técnico, lo que refuerza el enfoque integral del proyecto.

Se estima que el Teleférico Panamá – San Miguelito beneficiará directamente a más de 300,000 habitantes, mejorando la movilidad, reduciendo tiempos de traslado y elevando la calidad de vida en una de las zonas más densamente pobladas del país.