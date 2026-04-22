MIDES anuncia segundo pago 2026: estas son las fechas para cobrar Ángel Guardían y 120 a los 65

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó el segundo pago de 2026 para los programas sociales en Panamá, beneficiando a miles de ciudadanos inscritos en subsidios como Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y SENAPAN.

De acuerdo con el calendario oficial, los desembolsos se realizarán del 1 al 12 de junio de 2026 para quienes cobran mediante Tarjeta Clave Social.

Mientras que en las áreas de difícil acceso, los pagos se efectuarán del 15 al 19 de junio, a través de jornadas especiales organizadas por el MIDES.

¿Quiénes reciben este pago?

Este segundo desembolso incluye a beneficiarios de los principales programas sociales del país:

- Red de Oportunidades

- 120 a los 65

- Ángel Guardián

- SENAPAN

Estos subsidios forman parte de las transferencias económicas del Estado dirigidas a familias en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar apoyo para alimentación, salud y necesidades básicas.

Clave importante para cobrar

El MIDES recomienda a los beneficiarios:

Verificar su método de pago (tarjeta o presencial)

Estar atentos a los puntos de pago habilitados

Seguir los canales oficiales para evitar confusiones

El calendario de pagos 2026 contempla cuatro jornadas durante el año, siendo junio el segundo desembolso tras el pago realizado en marzo.