Plan de agua en Panamá avanza: impacta en siete provincias y la comarca Ngäbe-Buglé

Un total de 91 comunidades distribuidas en siete provincias del país y la comarca Ngäbe Buglé han sido beneficiadas con el suministro de materiales y equipos para sus acueductos rurales, como parte de la primera fase del Plan Nacional de Agua, impulsado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

De acuerdo con las autoridades, en apenas 34 días se logró intervenir principalmente 55 pozos en la región de Azuero, una de las más afectadas por la reciente crisis hídrica.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien participó en la presentación de avances junto al secretario ejecutivo de Conades, Antonio Tercero González, destacó que más allá de las cifras, el plan ha permitido resolver un problema histórico para decenas de comunidades que durante años carecieron de acceso al agua potable.

“Esta administración está poniendo el esfuerzo con seriedad en el tema del agua. Son testimonios reales de personas que hoy sienten el cambio, con soluciones donde antes no había. Se trata de garantizar que quienes lo necesitan puedan abrir la pluma y contar con agua de forma inmediata”, expresó el ministro.

Por su parte, Tercero González explicó que las acciones iniciaron en las provincias de Herrera y Los Santos, donde se ejecutaron trabajos de rehabilitación y habilitación de pozos existentes, especialmente en el distrito de Chitré y en zonas como Pedasí, Guararé, Las Tablas, Macaracas y Los Santos.

El funcionario también resaltó las mejoras en al menos 15 centros educativos, donde se instalaron tanques de reserva y se garantiza el suministro mediante carros cisterna, beneficiando a cientos de estudiantes que ahora cuentan con acceso a agua potable.

En cuanto a los proyectos de mayor envergadura, se informó sobre los avances de los anillos hidráulicos Norte y Este en la ciudad de Panamá. El anillo Norte presenta tres componentes en fase de prueba en sectores como Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas, con impacto directo para más de 200 mil personas.

Mientras tanto, el anillo Este, que contempla sistemas de conducción y almacenamiento, se encuentra igualmente en fase de prueba y beneficiará a más de 500 mil habitantes. Ambos proyectos podrían ser entregados a mediados de mayo, según estimaciones oficiales.

En el aspecto financiero, Tercero González indicó que estas obras han sido posibles gracias a la recuperación de fondos provenientes de anticipos otorgados en proyectos del plan de sanidad básica, los cuales fueron reintegrados al Estado.

Hasta la fecha, el Plan Nacional de Agua ha intervenido comunidades en las provincias de Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Los Santos, Veraguas, Herrera, Panamá Oeste, además de la comarca Ngäbe Buglé, como parte de una estrategia que busca mejorar el acceso al agua potable en zonas históricamente desatendidas.