‘Soy una víctima del hechizo de Dios’: el emotivo discurso de Antonio Banderas ante León XIV

Uno de los discursos más recordados del encuentro que mantuvo el papa León XIV con representantes de la sociedad civil este pasado 7 de junio en el Movistar Arena de Madrid (España) fue el pronunciado por el actor Antonio Banderas, quien se emocionó frente al jefe de la Iglesia católica al recordar una pregunta que surgió en su mente cuando tenía apenas entre cuatro y cinco años de edad. Aquella inquietud se resumía en una sola palabra: “¿Dios?”.

“Hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita. Es un gesto. Un gesto de escucha, de cercanía y de diálogo con la sociedad civil, y esta, sin duda, se lo agradece. Ese diálogo, a veces, conviene reforzarlo utilizando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte”, inició Banderas su intervención en agradecimiento al pontífice, quien expresó la voluntad de la Iglesia de acercarse al ciudadano y formar parte del debate social sobre los temas que más preocupan a la población.

El actor profundizó en los vínculos entre la Iglesia católica y el arte, una relación que calificó como no solo fructífera, sino también determinante.

“No tememos equivocarnos al decir que la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad. En el corazón de ese impulso creativo está quien atraviesa los siglos, los estilos y las culturas, y que con total seguridad ha sido la figura más representada en la historia del arte: Jesucristo. El gran protagonista de la película de la vida. En todas las artes, Cristo aparece como una presencia constante. No como una imagen repetida, sino como un ícono de paz, amor y sacrificio, rodeado de un misterio inagotable. Podría reducir mi intervención simplemente a enumerar a los grandes artistas que, con sus obras, han engrandecido el mensaje proveniente de la palabra de Jesús”, resumió el afamado intérprete, conocido tanto en España como en Hollywood.

El artista también quiso hacer hincapié en su propia experiencia con la espiritualidad, remontándose a las procesiones que vivió en su ciudad natal, Málaga, durante la década de 1960.