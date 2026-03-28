Plan de agua potable en Panamá: Orillac coordina acciones con Junta Técnica de Veraguas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, instó este sábado 28 de marzo a la Junta Técnica de la provincia de Veraguas a respaldar de manera decidida el plan de optimización de la red de agua potable, como parte de las acciones del Gobierno para enfrentar los problemas de abastecimiento en el país.

Durante el encuentro, Orillac pidió la disposición de personal calificado que se integre a los trabajos ya iniciados junto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), con el objetivo de mejorar la distribución del recurso hídrico en las zonas más afectadas.

Orillac explicó que esta iniciativa responde a la instrucción del presidente José Raúl Mulino, orientada a ofrecer soluciones a corto plazo frente al suministro irregular de agua potable, una de las principales demandas ciudadanas.

Los lineamientos fueron presentados durante la segunda sesión ordinaria de la Junta Técnica, realizada en la ciudad de Santiago.

En la reunión se analizó la situación actual de la distribución de agua en la provincia, así como los avances en proyectos de perforación de pozos y abastecimiento en Puerto Mutis, distrito de Montijo.

Además, se expuso un informe sobre el estado del Hospital Luis Chicho Fábrega, como parte de la evaluación integral de los servicios públicos en la región.

El ministro estuvo acompañado por la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera, y la secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes González, junto a directores regionales y jefes de entidades estatales.

“Estoy pidiéndoles apoyo desde ya, porque el tema del agua a nivel nacional se está atendiendo para cumplir con una promesa hecha al país”, afirmó Orillac.

El ministro detalló que, como parte de las medidas inmediatas, se ejecuta un programa de rehabilitación de pozos y la instalación de tanques de reserva en centros educativos, con el fin de garantizar el suministro en comunidades vulnerables.

El plan requerirá la participación activa de instituciones del Gobierno Central, que deberán aportar personal técnico como electricistas, electromecánicos, plomeros y conductores, para acelerar la ejecución de las obras.